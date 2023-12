MÁS DE 20 MIL KILÓMETROS DE RUTA Por un tumor en la cabeza le daban 3 días de vida: se recuperó y viajó desde Canadá hasta la Patagonia en bicicleta Después de 17 meses, Darius Braun cumplió el objetivo de recorrer la ruta Panamericana desde Canadá hasta Ushuaia. "Cuando me diagnosticaron el tumor maligno en la cabeza, los médicos me daban tres de vida, pero yo tuve una visión y me vi recuperado", relató el ciclista.