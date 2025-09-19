Ruta 43: avanzan los 18 km de asfalto que impulsarán el turismo y el desarrollo en el Alto Neuquén

El norte neuquino comenzó a concretar una de sus obras más esperadas: la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 43, en el tramo que conecta Las Ovejas con Varvarco. Con una extensión de 18 kilómetros, esta intervención apunta a mejorar la conectividad, potenciar el turismo y fortalecer el desarrollo de las comunidades del departamento Minas.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el inicio de los trabajos y subrayó la relevancia del proyecto: “Poder llegar hasta Varvarco con esta ruta significa muchísimo para quienes hemos crecido en estos lugares. Junto al asfalto llegará también la fibra óptica y el gas natural, lo que transformará la calidad de vida de la localidad”, expresó.

Detalles de la obra

La obra, a cargo de la empresa José Chediack S.A.I.C.A., demandará $16.000 millones de inversión y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto se divide en dos tramos: la travesía urbana en Las Ovejas hasta el basurero municipal, y el trayecto desde ese punto hasta el puente sobre el río Neuquén en Varvarco.

Neuquén amplía la infraestructura universitaria en el Alto Neuquén con nuevas aulas en Andacollo

Desde Vialidad Provincial, su presidente José Dutsch resaltó que se trata de “una obra histórica para el Alto Neuquén, con impacto no solo en las comunidades, sino también en el turismo”. Entre los atractivos que se verán beneficiados se encuentran el Centro Termal Domuyo, el Centro Arqueológico de Colomichicó, Los Bolillos, el Cajón de Atreuco y La Puntilla.

Viviendas y desarrollo local

En paralelo a la ruta, el gobierno provincial avanza con la construcción de viviendas de 37 m² bajo el sistema de obra delegada a la Municipalidad. Cada unidad incluye estar comedor, cocina, baño y dormitorio, con una inversión cercana a $175 millones. Este esquema busca garantizar adaptabilidad a las condiciones geográficas, además de generar empleo local y capacitar en oficios.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Durante la recorrida, se formalizó además la donación de una cargadora frontal Fiat Allis FR14 por parte de Vialidad Provincial a la Comisión de Fomento de Varvarco. La máquina será utilizada para mantenimiento de caminos y trabajos de infraestructura en la jurisdicción, incluyendo la zona de Invernada Vieja.