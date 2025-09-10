“Estamos muy contentos porque esto significa que la Ruta volverá a tener el mantenimiento que corresponde. Hoy está en un estado inaceptable y es una vergüenza que Vialidad Nacional no se haga cargo de lo que le corresponde”, señaló Ostoich, en diálogo con Actualidad 2.0.

El funcionario explicó que la licitación contempla tanto el refuerzo del sector donde se produjo el deslizamiento del talud, en septiembre de 2023, como el bacheo, recapado y limpieza general de la traza de la ruta en su paso por la zona urbana, además de un sistema modular que permitirá determinar en tiempo real qué sectores requieren intervención.

“En nuestra ciudad la ruta atraviesa todo el ejido urbano, con un flujo constante de vehículos, lo que exige un mantenimiento más frecuente. Lo que se está proyectando es un trabajo sostenido en el tiempo, que hasta ahora Nación no garantizó”, cuestionó.

OBRAS MUNICIPALES: DESCARGA AL MAR, REDES DE GAS Y POSIBLE ENROCADO DEL ARA SAN JUAN

El otro frente que anticipó Ostoich es el de las nuevas obras incluidas en la ampliación presupuestaria municipal, que contempla $14.000 millones adicionales, sobre un total de $40.000 millones.

“Ya tenemos un listado de proyectos que vamos a presentar en el Concejo Deliberante. Incluye obras de gas, cloacas, la descarga pluvial al mar de avenida Roca (en un financiamiento conjunto con Provincia), como también trabajos de infraestructura que el municipio viene impulsando hace tiempo”, detalló.

En ese esquema también aparece la posibilidad de avanzar en el camino Ara San Juan —según el análisis de canteras locales, de las que se extraerán rocas para el muro de protección— y el camino petrolero, aunque este último depende de terminar la rescisión formal con Vialidad Nacional, que había licitado esa obra en 2023, pero no le dio inicio.

“Estamos a la espera de una definición de Vialidad Nacional. Si no llegan los fondos, evaluaremos cómo avanzar desde la ciudad”, indicó el secretario.

En cuanto al camino Ara San Juan, explicó que la posibilidad de que el municipio se encargue de construir el muro, que antes había sido comprometido por Provincia pero que no le dio inicio, podría encuadrarse como una obra por administración, es decir que no quedaría alcanzada por la ampliación presupuestaria que el Concejo tiene para su tratamiento durante las próximas semanas.