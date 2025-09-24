Un accidente vial en la Ruta Nacional 22, a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 6, generó demoras y tensión este martes en uno de los accesos principales a General Roca. Cerca de las 16, un camión que transportaba unos 12.000 kilos de manzanas verdes perdió parte de su carga al tomar la curva de la rotonda a alta velocidad.

Según informaron fuentes policiales, el conductor intentó maniobrar para evitar el vuelco del vehículo, pero las cintas de seguridad se soltaron y provocaron que 30 bines repletos de fruta cayeran sobre la calzada.

Manzanas en el asfalto y automovilistas sorprendidos

Tras el incidente, varios conductores que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos y comenzaron a levantar las manzanas que habían quedado esparcidas en el asfalto. La escena llamó la atención de quienes transitaban por el lugar, ya que los cajones de fruta ocupaban gran parte de la calzada.

Efectivos de la Policía de Río Negro y el Cuerpo de Seguridad Vial llegaron rápidamente al lugar, tras una llamada al 911. El operativo se extendió hasta pasadas las 18 con el objetivo de ordenar el tránsito y prevenir siniestros adicionales en la zona de la rotonda.

Ruta 22: obras demoradas y bajo presupuesto

El siniestro ocurre en un contexto de preocupación por el estado de la Ruta 22, una de las arterias más transitadas de la Patagonia. El proyecto de Presupuesto Nacional 2026, recientemente presentado en el Congreso, asigna apenas 2.380 millones de pesos a obras de autopistas y autovías en Río Negro.

La cifra equivale a unos 1,6 millones de dólares al tipo de cambio oficial, un monto que contrasta con los costos actuales de construcción. De acuerdo con estimaciones del sector vial, en la región del Alto Valle el kilómetro de autopista cuesta alrededor de 200.000 dólares. Esto implica que, con la partida prevista, en 2026 apenas podría construirse un tramo de ocho kilómetros.