El ruido constante de motos y autos con escapes libres, modificados o en mal estado se convirtió en una de las principales fuentes de malestar en varios barrios de Rawson. Las explosiones repentinas, los acelerones innecesarios y el ruido de motores a cualquier hora del día, y especialmente de la noche, afectan directamente el descanso y la calidad de vida de los vecinos.

La situación no solo genera molestias puntuales, sino que también influye en el bienestar general de la comunidad: desde la dificultad para dormir hasta el aumento del estrés. La contaminación sonora impacta tanto en adultos mayores como en niños y en trabajadores que necesitan descansar. Los reclamos vecinales se multiplican y, en muchos casos, los ruidos provienen de vehículos que circulan a gran velocidad o realizan maniobras peligrosas.

Ante esta problemática creciente, el Concejo Deliberante de Rawson analiza una nueva ley para sancionar los ruidos molestos provocados por escapes de motos y autos.

Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por la concejal Karina Barneche y busca establecer controles más estrictos sobre los vehículos que circulan con escapes modificados, rotos o perforados.

¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO?

La normativa apunta a prohibir la circulación de vehículos que:

Tengan escapes modificados o que no sean originales.

Presenten escapes rotos o perforados.

Superen los niveles de ruido permitidos por la ley vigente.

¿QUÉ ES UN ESCAPE LIBRE?

El proyecto también aclara que se considera escape libre a todo sistema que haya sido modificado para emitir un mayor nivel de ruido o que no cuente con silenciador, lo que genera un impacto sonoro negativo en la comunidad.

¿QUIÉN CONTROLARÁ SU CUMPLIMIENTO?

La responsabilidad del control recaerá sobre:

La Dirección de Tránsito Municipal.

La Policía.

Ambas autoridades estarán habilitadas para:

Retener el vehículo hasta que se repare el sistema de escape.

Labrar actas de infracción y aplicar las sanciones correspondientes.

MULTAS Y SANCIONES

El régimen de penalizaciones establece:

Primera infracción: multa de 600 UF (unidades fijas). Si el propietario entrega el escape dentro de los 10 días hábiles, la multa se reduce a la mitad.

Reincidencia: multas de hasta 3.000 UF. Posibilidad de retención del vehículo.

¿POR QUÉ SE IMPULSA ESTA MEDIDA?

Desde el Concejo destacan que el objetivo principal es:

Proteger el descanso y la salud auditiva de los vecinos.

Reducir la contaminación sonora en la vía pública.

Establecer reglas claras y sanciones efectivas para quienes no respeten la convivencia urbana.

QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y CUÁLES SON LOS PROBLEMAS

Es el exceso de ruido en el ambiente que altera la tranquilidad y afecta la salud de las personas. Puede ser causado por bocinas, parlantes a alto volumen o motores. Estos son los problemas:

Aumenta el estrés, la ansiedad y la irritabilidad.

Genera trastornos del sueño e insomnio.

Dificulta la concentración y la comunicación.

Puede provocar pérdida auditiva y problemas cardíacos.

Afecta la convivencia entre vecinos y causa conflictos.

Impacta negativamente en animales y en el medio ambiente.

Con información de Canal 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.