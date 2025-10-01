Rolando Figueroa encabezó en Neuquén un encuentro federal para enfrentar la temporada de incendios 2025-2026

El gobernador Rolando Figueroa recibió en Casa de Gobierno a representantes del gobierno nacional, de Parques Nacionales y de las provincias de Río Negro y Chubut, en el marco de una jornada de planificación para prevenir y combatir incendios en la Patagonia.

Participaron el director nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, Jorge Heider; el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; y por Neuquén, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto con las secretarias Luciana Ortiz Luna (Emergencias y Gestión de Riesgos) y Leticia Esteves (Ambiente y Recursos Naturales).

El encuentro se desarrolló en el ámbito de los Consejos Regionales para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil y del Manejo del Fuego, con el foco puesto en coordinar esfuerzos para la temporada 2025-2026.

Evaluación y coordinación de recursos

Durante la jornada se realizó una evaluación de los antecedentes de incendios en la región y se analizaron los recursos humanos, logísticos y aéreos con que cuenta cada jurisdicción. El ministro Nicolini destacó que “la Patagonia tiene una gran vulnerabilidad frente a los incendios forestales” y que, por ello, es clave fortalecer la prevención y el trabajo conjunto.

El funcionario neuquino agradeció la labor de los equipos provinciales y nacionales y remarcó que “el trabajo coordinado es la mejor herramienta para dar una respuesta rápida y efectiva, protegiendo a nuestras comunidades y los recursos naturales”.

Una región en alerta climática

Desde Río Negro, el ministro de Economía y Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, señaló que la región viene de una temporada muy dura y que la falta de precipitaciones y nevadas en la cordillera agrava la situación climática. Planteó la necesidad de reforzar los convenios con Nación, incluso en la contratación de medios aéreos, para ampliar la capacidad de respuesta.

El presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, sostuvo que estas reuniones son “imprescindibles” y que deben servir para armar una agenda de trabajo con prioridades urgentes y de largo plazo.

Por su parte, el director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, advirtió que los incendios simultáneos en varias provincias, como ocurrió la temporada pasada, vuelven insuficientes todos los recursos disponibles. “Si nos coordinamos y tenemos una definición clara, vamos a ser mucho más eficientes”, aseguró.