Rolando Figueroa destacó las obras en la capital y mencionó que “no dividimos la provincia en partidos políticos"

El gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el intendente Mariano Gaido, inauguró este lunes 30 nuevas cuadras de asfalto en el barrio Parque Industrial de Neuquén, una obra que consolida la infraestructura urbana y mejora la conectividad en una de las zonas clave de la capital provincial.

El proyecto demandó una inversión superior a 1.400 millones de pesos y contempló la pavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, badenes de hormigón, protección de ductos, desagües y acequias a cielo abierto. Las nuevas arterias completan el circuito vial que rodea el Parque Lineal La Familia y el Salón de Actividades Físicas (SAF), dos espacios públicos recientemente inaugurados que ofrecen áreas de esparcimiento y deporte.

Gobernanza provincial sin divisiones políticas

Figueroa destacó que las obras son producto de un modelo de gestión basado en la cooperación entre la Provincia y los municipios, resaltando la participación activa del intendente Gaido en la transformación de los barrios.

“En Neuquén construimos gobernanza sumando a la gente y sin dividir la provincia por partidos políticos. Lo que no sucede en ningún otro lugar del país sucede aquí, y eso lo debemos valorar y defender”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Gaido celebró la magnitud de la obra y resaltó que no se trata solo de pavimento, sino también de infraestructura pluvial, cloacas y la revalorización del Parque Lineal La Familia. “Llegó el asfalto al Parque Industrial, como lo hicimos en el Z1, en San Lorenzo y en Confluencia. Mientras en el país las obras están paralizadas, en Neuquén seguimos adelante con fondos neuquinos, con superávit y administración responsable”, sostuvo.

Los residentes del barrio destacaron el cambio que representan las obras. Daniel Sepúlveda, referente barrial, aseguró que pasar de un barrio abandonado a un espacio recibido y equipado para todos los vecinos genera orgullo y mejora la calidad de vida. “Antes había barro y yuyos, y hoy contamos con calles asfaltadas, un parque impresionante y espacios para la recreación y el deporte”, expresó.