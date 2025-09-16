El gobernador Rolando Figueroa volvió a poner sobre la mesa la discusión por la Ley de Coparticipación Federal, al señalar que Neuquén recibe 14 veces menos recursos que algunas provincias del norte. En ese marco, pidió que se debata una nueva normativa que contemple la realidad actual del país y de las provincias productoras.

Figueroa explicó que la ley vigente, sancionada en 1988, quedó desactualizada y que, a lo largo de los años, se le agregaron parches que terminaron relegando a la provincia. “Los neuquinos contribuimos con más del 4% del Producto Bruto Interno, pero recibimos apenas el 1,72% en coparticipación”, remarcó. Y agregó: “Hoy esos fondos representan menos del 18% de nuestros recursos. Es un dato grave. Lo justo sería que Neuquén reciba alrededor del 40%”.

Opinión sobre el presupuesto nacional

El mandatario también fue consultado por la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026. Figueroa consideró positivo que el Gobierno nacional vuelva a gobernar con un presupuesto aprobado, aunque advirtió: “Hay indicadores que, a la distancia, parecen difíciles de cumplir. Muchas variables habrá que ver si efectivamente se alcanzan”.

En cuanto a la situación provincial, el gobernador confirmó que el 30 de octubre se presentará el proyecto de Presupuesto 2026 y que el 27 de octubre se convocará a los gremios para discutir la pauta salarial del próximo año. “Ha sido muy beneficioso para la población cerrar acuerdos salariales anticipados. Este año eso nos permitió iniciar las clases en tiempo y forma”, destacó.

Obras, becas y salud pública

Figueroa aseguró que el presupuesto neuquino se está elaborando con aportes de los intendentes, quienes acercaron las obras prioritarias para cada localidad. “Estamos ejecutando con esfuerzo becas, construcción de escuelas, obra pública en toda la provincia, infraestructura y sosteniendo la salud pública, incluso haciéndonos cargo de programas nacionales que quedaron abandonados”, señaló.

El gobernador resaltó los avances financieros de su gestión: “En dos años disminuimos un 27% la deuda pública consolidada, cancelamos el 100% de la deuda flotante heredada y destinamos más del 17% a bienes de capital”. En esa línea, aseguró que la provincia “apuesta permanentemente a las inversiones de capital”, fundamentales para el desarrollo y la generación de empleo.