Los perros en estos últimos tiempos se han convertido en un integrante más de las familias; se los lleva de vacaciones, se les compra ropa y la libreta sanitaria ocupa el mismo lugar que la de los hijos que ya están un poco más grandes.

Ya no se los resigna a un rincón del patio para que ladren cuando llega alguien, y algunos hacen “colecho” con los integrantes de la casa. En este contexto, la necesidad de tener una convivencia en armonía es fundamental para la organización familiar y de la mascota.

Rolando Beltrán vive en Comodoro Rivadavia y su campo laboral lo desarrolla en torno al entrenamiento de perros. Aprendió el oficio en Jordania, país en el que vivió unos 6 años, y de allí trajo a sus mascotas, una pareja de malinois.

“Siempre me gustaron los perros; para mí representan responsabilidad y lealtad. Los míos me acompañaron en momentos de soledad, me inspiran y aprendo todos los días de ellos”, expresó Rolando en una entrevista con ADNSUR.

Cuando se habla de responsabilidad, no se trata solo de brindarles comida y un lugar para dormir, sino que implica también entender las necesidades de las mascotas.

COMO ELEGIR UN PERRO

Qué tipo de perro se elige para llevar a una casa es una de las cuestiones básicas a tener en cuenta, y esta elección tiene que ver con las características del perro y la futura familia, más allá de las modas, razas y gustos en torno al animal.

“Si tengo un perro sedentario, no puedo pretender que me acompañe a correr. La familia y las mascotas deben tener el mismo estilo de vida”, enfatizó Rolando.

¿Cuántas veces nos encontramos con mascotas que rompen muebles, destruyen el patio y están alteradas constantemente? Estas conductas hablan de un estado de estrés del animal que necesita y demanda algún tipo de atención que su dueño no ha detectado.

ENTRENAMIENTO DE OBEDIENCIA BÁSICA

Cuando una mascota llega a la casa de su nueva familia, con 3 meses de edad aproximadamente, ya está en condiciones de tener un entrenamiento de obediencia básica que consiste en aprender algunas habilidades:

🐶Sentarse 🐕‍🦺Echarse 🦮Caminar con correa sin tironear, a la par de la persona que lo lleva 🐾Que vuelva, etc

El aprendizaje está muy relacionado también con las características de la raza en particular, por lo que habrá habilidades que podrán desarrollar mejor que otras.

El sistema de enseñanza que implementa Rolando se basa en premios y castigos. Los premios consisten en motivaciones para la mascota.

“Cuando entreno un perro, tengo que buscar lo que a él lo motiva así me presta atención. Una vez que logro esto, lo premio, ya sea con un juego, con alimento y siempre con afecto”, comentó el entrenador.

Los premios fomentan las conductas deseadas, son refuerzos positivos y los castigos tienen que ver con no darle lo que ellos quieren hasta que no comprendan y cumplan ciertas órdenes: no se les da de comer hasta que no se sienten, por ejemplo.

“Si salgo a caminar con la correa y mi perro tironea con fuerza, y lo dejo, él aprenderá a liderar la caminata y eso le quedará como conducta. El castigo es que no camina hasta que lo haga al lado mío y sin tironeos”, indicó Rolando.

El tono en el que se les habla y las palabras que se utilizan son esenciales en este proceso de aprendizaje. Si se les habla siempre de la misma manera, ellos no sabrán comprender las órdenes, y es posible que, según sus características, el perro asuma el poder.

ENTRENAMIENTOS AVANZADOS

Los entrenamientos avanzados son los que se pueden impartir una vez que ya comprenden la obediencia básica. Estos tienen que ver con habilidades un poco más complicadas. El proceso de aprendizaje es muy particular y a veces se limita en función de las razas.

“Algunos están acostumbrados a estar en la casa y cuando salen no obedecen órdenes, porque no aprendieron en un contexto externo, o no saben sociabilizar con otros y pueden ser agresivos. Este tipo de conductas requiere de un entrenamiento más avanzado”, explicó Rolando.

Otros entrenamientos avanzados tienen que ver con los que se relacionan con actividades competitivas y deportivas y también con las de servicios, compañía terapéutica y las fuerzas especiales como por ejemplo policía, narcóticos, etc.

Hay perros a los que se los prepara desde pequeños para encontrar personas, detectar drogas y esto requiere de un estricto entrenamiento ya que deben aprender a trabajar entre muchas personas, ruidos, deben ser agiles. Otros pueden aprender a prestar servicios a personas impedidas, como abrir puertas, traer correas y levantar objetos.

“Los perros de servicio se preparan para que acompañe a la persona, sale a comprar, cruza la calle, etc. y tiene que estar adaptado al entorno, ser tranquilo y muy pendiente de su guía, o sea la persona que asiste”, comentó el entrenador.

PERRO MALO, PERRO BUENO

Para Rolando conocer el carácter de la futura mascota de una familia es estructural, ya que esto puede evitar “dolores de cabeza”.

Hay que saber que hay perros que son posesivos, territoriales y poco sociales, ¿Serán ideales para una familia que tiene mucha vida social? ¿Cómo quiero que la pase mi mascota y mi familia? Estas son las preguntas que podrían hacerse a la hora de llevar un perro a casa y porque no, consultar al profesional que conoce a estos seres de cuatro patas.

“A un perro lo define su carga genética y hay algunos que son populares por su agresividad, pero la verdad es que hay más ataques de perros pequeños, pero como son irrelevantes las consecuencias, nadie se entera”, indicó Rolando.

La sociabilización es parte del entrenamiento para que el perro no se estrese y pueda convivir en armonía con otras personas y animales, más allá del carácter que ya le viene definido por genética.

También aclaró el entrenador que cada raza tiene un patrón de conducta, pero no significa que siempre se comporten igual, ya que en los perros existen las individualidades.

¿QUÉ RAZAS ELEGIR?

Rolando se inclina más por conocer el carácter de la mascota, que por la raza que lo etiqueta, aunque claro está que es un dato importante. Se sabe que el buldog francés es un perro que se cansa bastante, por lo tanto, no sería el ideal para alguien que quiere compañía en sus largas caminatas.

Los Golden Retriever o Labrador son muy amistosos y familieros, no son del tipo territoriales. El border collie se caracteriza por su energía y es amistoso, por lo que es ideal para quien lleva una vida activa físicamente.

RAZA MALINOIS

Rolando cría perros de la raza malinois o pastor belga.

En la actualidad, son considerados los perros más inteligentes del mundo y son muy utilizados por la policía, por ejemplo, ya que tienen mucha fuerza, agilidad y energía. Genéticamente, fueron creados para proteger al ganado de los ladrones.

Rolando Beltrán tiene como prioridad no fallarles a sus mascotas, y eso implica darles calidad de vida. Brindarles el contexto ideal para que no sufran estrés, eliminar la mayor cantidad de conflictos en su relación con otros perros y personas, y esto lo ha obtenido gracias al trabajo constante de entrenamiento que realiza con sus mascotas.

Un perro que entiende órdenes y las obedece suma tranquilidad en un hogar. Esta es la premisa que no hay que olvidar.