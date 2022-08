La eterna historia de Rodrigo De Paul y Camila Homs habría sumado un nuevo capítulo. Si bien terminaron en buenos términos, este lunes se rumoreó un fuerte acercamiento romántico entre ambos protagonistas.

“Hoy vamos a sembrar el comienzo del operativo reconciliación. Hubo un llamado telefónico y una frase: ‘me parece que me mandé una cag…’”, relató Adrián Pallares. Al parecer, el futbolista de la Selección Argentino le habría confesado a sus amigos su arrepentimiento luego de rumores de crisis con la cantante Tini Stoessel.

Según contaron en el programa Socios del espectáculo, este sería el motivo detrás de las vueltas que hubo alrededor del acuerdo económico que sellaría la separación.

“Lo que está haciendo Rodrigo De Paul es empezar a trazar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero él quiere que lo ayuden por lo menos a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo”, agregó el periodista.

Vale destacar que Camila Homs mantiene una relación con Carlos Benvenuto, pero existen versiones que indican que se mostraron distantes durante sus recientes vacaciones en Ibiza.

”Sinceramente, aburridos a más no poder. Ni hablaban, al menos el rato que estuvieron en la comida. Ella estuvo todo el tiempo con el teléfono. No había abrazos, no había besos, no había nada”, aseguró Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). ¿Habrá reconciliación entre el jugador de la Scaloneta y Homs?