CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Este jueves, en el noticiero de Telefé presentaron el caso de la instagramer Agustina Princeshe, quien se escondió en el baúl de un taxi y así logró burlar un control policial, rompiendo la cuarentena obligatoria dispuesta para frenar el avance del coronavirus para ir a visitar a su pareja, de nombre Cristian, informó el portal Clarín.

Asimismo, este accionar fue difundido en su Instagram, motivo por el cual la policía la ubicó, la notificó y le advirtió que podría ser detenida en el caso de reincidir. “Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Cristian, mirá lo que hago por vos“, se la escucha decir a Agustina, que siempre relató en las redes su accionar con un irritante tono de broma.

De este modo, el periodista Rodolfo Barili fue implacable con esta actitud peligrosa de la mujer. "¡Qué estúpida, por Dios!", perdón, pero hay que ser estúpida. La policía, que tiene que estar cuidándonos a todos, te tiene que llevar a tu casa... Vos haciéndote la tarada y trasmitiendo por Internet. Te creés una viva bárbara. Te quedó una causa penal", expresó el conductor.

"Me das mucha pena. Ojalá tengas a alguien cerca tuyo: Cristian, tu novio, o cualquier otra persona, que te diga 'che, en este momento no da'. ¿Por qué? Porque nos pones en riesgo a todos", culmino Barili, que luego se disculpó con sus compañeros por su eufórico descargo.