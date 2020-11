CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - "Él quería que esté hasta su último suspiro. Lo voy a despedir sin ninguna duda y me voy a sacar esto feo. Solo nosotros sabemos la relación y el cariño que nos tuvimos y lo enamorados que estábamos", expresó Rocía Oliva, la última novia de Diego Maradona.

El Diez falleció este miércoles a causa de un paro cardiorrespiratorio y el mundo llora su partida. El último adiós al astro del fútbol será este jueves en la Casa Rosada, donde se espera una ceremonia masiva.

"Cuando comenzó la pandemia en marzo no lo vi más, pero no nos quedó nada pendiente. Tuvimos una linda conversación por teléfono", destacó Oliva sobre su último encuentro con Maradona. Sin embargo, sin brindar muchos detalles, la joven deportista no pudo disimular su angustia e impotencia al explicar que, en muchas oportunidades, intentó verlo, sobre todo después de su cumpleaños cuando, según destacó, no lo notó bien, informó La Nación.

"Mucha gente sabe que Diego me quería ver. Pero no se podía. Yo sí quería y me puse a disposición. El 30 de octubre no lo vi bien e insistí. Obviamente ya es tarde, pero me cansé de decirlo. No pude hacer otra cosa", reveló.

"Me cuesta caer, de hecho no caigo", admitió Oliva. Con la voz quebrada, la joven repasó el duro momento en el que se enteró de la muerte de Maradona. "Cuando salí del programa me me dicen: 'Mirá el tuit que puso Rial, dice que Diego se descompuso. ¿Por qué no llamás a alguien?'. No sabía nada. Me puse a saludar gente y empecé a escuchar rumores de que había fallecido. Después, me subí al auto y llamé a mi mamá", contó.

"Yo sabía que algo pasaba porque todo el mundo me estaba llamando y me preguntaba. La gente me decía 'fuerza' desde los autos. Fue muy triste", se lamentó Oliva.

Oliva recordó a Maradona como un hombre "muy importante" en su vida. "¡Qué loco hermoso que era!", dijo y lo describió como una persona "única". Y agregó: "Tenía un corazón de oro. Pocas personas he visto con tan buen corazón como él".

Además, se tomó unos minutos para rememorar algunas anécdotas de su convivencia con él en Dubai. "Tengo recuerdos hermosos. Me amó mucho Diego a mí. Eso me llena el alma", completó.

La relación con Oliva, con idas y vueltas y denuncias de por medio, se terminó a fines de 2018, cuando ella decidió separarse definitivamente. "Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante en mi vida. Siempre lo voy a recordar bien. Fue bueno conmigo y con mi familia", concluyó la expareja de Maradona.