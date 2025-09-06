Rocío Moyano, una joven de Comodoro Rivadavia, se postuló para ser una de las participantes de Gran Hermano 2025 (Generación Dorada) con un video de casting que compartió en su perfil de TikTok (@soyrociomoyano).

En la grabación, Moyano no duda en describirse con una personalidad explosiva y sin filtros. “Hola gente, soy Rocío Moyano y este es mi casting para Gran Hermano. Una comodorense tiene que entrar a Gran Hermano. Necesito llevar todo el viento patagónico y armar un quilombo bárbaro”, comienza declarando con energía.

La aspirante no elude algunos rasgos de su carácter que podrían ser clave en el juego. “Sí, soy una persona muy manipuladora —o eso es lo que dicen—, soy muy enamoradiza y eso me va a salir por la culata si me llego a enamorar ahí adentro, pero no me importa, voy a darlo todo”. Y se define a sí misma sin tapujos: “Soy una persona sinvergüenza, soy Rocío Moyano, qué sé yo, gente”.

Entre sus motivos para querer ingresar, menciona una situación personal y su deseo de crecimiento. “Necesito entrar porque se me está cayendo la casa, soy maquilladora y tengo mi propio canal de stream. Una historia de vida re dura, pero no tan dura como la que me gusta”.

Con humor, la joven asegura: “Adentro de la casa la puedo pasar un poco mal porque me gusta mucho el alcohol y también el puchito, pero no pasa nada. No sé cocinar ni un huevo duro, así que me van a odiar, pero no me importa; tengo mucha energía, mucha chispa y a eso mucha gente le cae mal. Tengo muchas ganas de comerme la vida y necesito entrar a Gran Hermano”.

Con esta actitud, Rocío Moyano espera conseguir su pase a la edición más exclusiva del reality.

Gran Hermano Generación Dorada: ¿Qué es y cómo anotarse?

Gran Hermano Generación Dorada es la nueva edición del reality show de Telefe que promete revolucionar el formato clásico. Según explicó su conductor, Santiago del Moro, esta temporada será "totalmente diferente y renovada", fusionando a famosos, influencers y desconocidos en un mismo espacio.

“Esta será una nueva edición, en donde van a poder participar desde famosos hasta gente totalmente desconocida. Todos van a poder participar. Es mucho más que un Gran Hermano All Stars, porque acá pueden participar todos”.

El conductor detalló que el casting está abierto a "influencers, deportistas, exjugadores de GH, artistas o cualquier persona que se considere famosa y personas totalmente anónimas, por supuesto. Todos tendrán lugar en esta nueva edición dorada de Gran Hermano”.

Requisitos y paso a paso para inscribirse

El único requisito excluyente para participar es ser mayor de 18 años. El proceso de inscripción es digital y accesible para todos: