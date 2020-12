COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde este lunes Rocas Coloradas forma parte del sistema de áreas protegidas de la Provincia del Chubut, una zona muy importante porque está dentro del litoral marítimo de Comodoro Rivadavia, lo que genera un posicionamiento y un reconocimiento especial.

Desde la Mutual del Sindicato liderado por José Dante Llugdar y bajo la supervisión de Luis Villegas en la Secretaría Adjunta, se forma parte del EnCoTur, el cual ha impulsado junto varias instituciones la creación de esta área también a través del Ministerio de Turismo de la provincia, a cargo de Néstor García, publica hoy la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

El coordinador de la entidad mutualista, Sebastián Planas, destacó que “lo importante es que no solamente nos quedamos en gestiones administrativas, sino que también con grupos de Delegados hemos participado de tareas de limpieza del lugar, de reconocimiento y cuidado; un poco de concientización y eso hace que hoy Petroleros Jerárquicos sienta firmemente que es parte de este logro, porque ha sido parte de todo el proceso”.

“Desde nuestro líder hacia abajo, nosotros entendíamos de que aportar a un Área Natural Protegida cercana a Comodoro Rivadavia, también era bienestar para todos, incluidos obviamente nuestros Afiliados, y era parte de ser protagonistas de esto que se dio, que es un área natural nueva, muy cercana a Comodoro”, agregó el Licenciado en Turismo, quien determinó que “se está apostando a generar áreas naturales y cuando empezó este proceso, teníamos la posibilidad de integrarnos y no se dudó en hacerlo”.

En ese marco, remarcó que “si no hubiese una visión desde la Comisión Directiva de participar en este tipo de proyectos sociales y comunitarios, que ambientalmente son más que importantes y turísticamente también para la ciudad, no se podría hacer nada. Esa visión la marca la Comisión Directiva en la figura de José y la de Luis, y desde allí ejecutamos esta participación, convencidos de que la Institución siempre va a estar presente porque hay una visión detrás que así lo entiende y así lo decide”.

Planas indicó que es importante resaltar la figura del ministerio de Turismo de la provincia, porque es autoridad de aplicación, quién rige y administra las Áreas Naturales Protegidas desde el punto de vista legal. “‘Quique’ (Néstor) García ha venido a la Institución y ha sido parte de los invitados con los que muchas veces hemos compartido charlas respecto a este tema y él sabe del apoyo inicial que le hemos dado a este proyecto, así como lo del Corredor Petrolero desde el punto de vista turístico, que obviamente a nosotros nos interesa impulsar, y mucho”, comentó.

Y añadió que “además del Ministerio de Turismo, esto también se logra porque hay una figura académica que es la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con Javier Tolosano y Cristina Massera, que son quienes como equipo de profesionales de la Universidad llevan adelante todo lo que es el esquema para se pudiera declarar a Rocas Coloradas como Área Natural Protegida, porque tiene todo una serie de conceptos científicos detrás que posibilitan que hoy lo sea, hay una justificación técnica de más de 30 profesionales de la Universidad que han sido parte del proceso”.

Por último, aclaró que el EnCoTur va a participar de los debates que se generen, como también los distintos actores de la comunidad tales como clubes de pesca, propietarios de campos, etc. lo van a hacer “porque al ser algo participativo, es abierto y se escuchan las distintas versiones para poder dar el mejor uso al área, luego de haber podido charlar con la comunidad”.

Grado de significancia

Por otra parte, Planas explicó que “esto para la comunidad trae una infinidad de beneficios: siempre un área natural protegida se declara a la hora de cuidar un ambiente, porque preserva determinadas condiciones que solamente tiene ese ambiente, pero por otro lado también permite y no desde la prohibición, sino dentro del manejo y los usos que esa área puede tener, de alguna manera tener otra visión: la de cuidado, de disfrute; porque no significa que a un área protegida no se pueda entrar o estén prohibidas las cosas; sino todo lo contrario”.

“Se empieza a tener un área con un orden que permite la mayoría de los usos, pero también determina que hay áreas de amortiguamiento, de uso específico para tales o cuales actividades. Se va reglamentando un poco para que todo sea ordenado y que, a su vez, el medio ambiente sea protegido”, explicó.

Finalmente, enfatizó que “posterior a la declaración del área, lo que se inicia es un proceso que es el plan de manejo de la misma, el cual tiene diversas acciones que se pueden llevar adelante, -o no-, y por qué; y que generalmente se arma de forma participativa, donde cada vez que se va a determinar un uso, se llama sus actuales usuarios para determinar cuál es la mejor manera de utilizar el área”.