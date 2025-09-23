El robo a la casa de Pampita en Barrio Parque está bajo investigación judicial. Siete personas ingresaron a la vivienda la noche del viernes, aprovechando que la modelo se encontraba en el exterior por trabajo.

Tras superar el muro trasero y forzar una puerta de la planta baja, los ladrones permanecieron unas seis horas dentro de la casa, revisando habitaciones y seleccionando objetos de valor: carteras, joyas, dinero en efectivo y una caja fuerte antigua, que lograron trasladar en una Volkswagen Suran. Utilizaron además dos vehículos de apoyo, uno con la patente original, lo que facilitó a la policía seguir sus movimientos.

Durante el robo, los delincuentes incluso comieron y bebieron dentro de la vivienda, evidenciando planificación y posible conocimiento previo sobre los objetos de interés. La salida se produjo entre las 3 y 4 de la madrugada, con cinco integrantes transportando el botín y dos más saliendo por el fondo.

Tras el robo en su casa, Pampita recuperó el tesoro “más preciado" de su hija Blanca

Tras el hecho, los teléfonos de Pampita, que contenían recuerdos personales de su hija fallecida, fueron hallados en Lanús y recuperados gracias a un chofer de aplicación que encontró la caja de seguridad y los entregó. La banda había trasladado la caja tras no poder abrirla en el domicilio, descartando algunos elementos sin valor de reventa.

En las últimas horas, se conoció que la investigación está centrada en un dato clave: la patente original de uno de los autos de apoyo usados por los delincuentes. Esta pista, obtenida a partir de cámaras de seguridad, permite a la policía avanzar en la identificación de los responsables del asalto a la propiedad de la conductora de Los 8 Escalones (El Trece).

Actualmente, los investigadores concentran esfuerzos en rastrear el auto con la patente original, reconstruyendo trayectorias y posibles contactos de los sospechosos, sin descartar la existencia de un entregador que haya facilitado la acción.