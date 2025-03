Roberto Mansilla tiene 38 años y es un hombre no vidente que hace 11 años llegó a Comodoro Rivadavia con la idea de recorrer Argentina a dedo. Originario de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, su travesía se vio interrumpida cuando la policía lo detuvo en la ruta. Sin embargo, lejos de desalentar su espíritu aventurero, se enamoró del lugar y decidió quedarse. Desde entonces, construyó su vida en la ciudad, demostrando día a día que no hay obstáculo que lo detenga.

El miércoles 26 de febrero, Beto sufrió un duro golpe: ingresaron a su casa y le robaron herramientas, objetos personales y su computadora, una herramienta fundamental para su vida cotidiana. La situación era aún más crítica porque el equipo había sido entregado por Proyecto Puente, una organización dedicada a la inclusión digital de personas con discapacidad visual.

La historia de Lara y la bicicleta robada: el ejemplo de esfuerzo que conmovió a todo Comodoro

"David Muñóz se portó de diez y tenía contacto con Proyecto Puente. Ellos fueron los que me dieron la computadora que me robaron, así que ya teníamos un lazo", relata Beto. Gracias a la rápida acción de la organización, logró recuperar el dispositivo, una acción que le devolvió no solo una herramienta esencial, sino también su autonomía y forma de comunicación con el mundo.

La computadora contaba con un lector de pantalla llamado NVDA, similar a los utilizados en teléfonos móviles, que le permite acceder a la información a través de audio. "Te lee todo lo que está donde está posicionado el mouse o el cursor", explica. Sin esta herramienta, su día a día se ve afectado considerablemente. Por eso, cuando Proyecto Puente intervino con rapidez, la gratitud de Beto fue inmensa. "La verdad que sin palabras. Proyecto Puente nunca me dijo que no y siempre que he ido, están".

Corte de agua en Comodoro por 24 horas para recuperar reservas

Pero la vida de Beto no se reduce a la adversidad. En su cuenta de TikTok (@beto14cin), comparte videos sobre sus experiencias cotidianas, desde hacer dedo en la ruta hasta manejar una mini pala o cortar pasto con una bordeadora. "Trato de hacer lo que más puedo, cosas que me gustan. Siempre intento hacerlas", dice con determinación.

Su historia es un recordatorio de que la inclusión y la solidaridad pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. Gracias a Proyecto Puente y a la comunidad que lo rodea, Beto sigue adelante, demostrando que las barreras son solo un desafío más en su camino.

Pobladores de la zona denunciaron el caos en un paso fronterizo: perros atropellados, bocinazos y graffitis en zonas protegidas

Su mensaje es claro: la independencia es posible con las herramientas adecuadas y el apoyo de una sociedad que valore la equidad. Y mientras tanto, Beto sigue compartiendo su viaje, inspirando a muchos con su espíritu inquebrantable.

QUÉ HACE EL PROYECTO PUENTE

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la brecha digital sigue siendo una realidad que afecta a miles de personas. En este contexto, Proyecto Puente surge como una iniciativa clave para fomentar la inclusión digital, promoviendo el reciclaje de material informático y brindando oportunidades de formación a niños, jóvenes y adultos.

El proyecto recibe computadoras en desuso, provenientes de empresas o particulares que ya no las necesitan debido al proceso de obsolescencia. A través de un minucioso proceso de selección, los mejores componentes informáticos son reutilizados por un equipo de voluntarios que ensamblan nuevos equipos. Estas computadoras reacondicionadas son donadas a escuelas, hospitales, fuerzas de seguridad y familias en situación de vulnerabilidad, con el propósito de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a la tecnología.

Del hogar a la vereda: el drama de una familia desalojada que vive a la intemperie en pleno centro

Uno de los pilares fundamentales de Proyecto Puente es la formación. Los voluntarios que participan en el proceso de reparación de computadoras reciben capacitación en hardware y software, permitiéndoles adquirir conocimientos técnicos que pueden convertirse en una herramienta laboral clave. De esta manera, el proyecto no solo contribuye al acceso a la tecnología, sino que también impulsa el desarrollo de nuevas habilidades en la comunidad.

Desde el año 2018, Proyecto Puente ha incorporado un equipo de robótica con el objetivo de capacitar y enseñar nuevas tecnologías. Su enfoque principal está basado en el uso de plataformas como Arduino y LEGO, facilitando un aprendizaje práctico y dinámico que despierta el interés de niños y jóvenes por la ciencia y la ingeniería.

Telebingo Chubutense: una noche de emoción y solidaridad en Esquel

Además, el equipo desarrolla aplicaciones web para la industria y se mantiene en constante capacitación en nuevos lenguajes de programación. De esta manera, Proyecto Puente no solo reutiliza equipos, sino que también siembra conocimientos y herramientas para el futuro.