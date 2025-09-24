Río Negro y Neuquén suman centro de certificación para comercio exterior

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) implementó una medida clave para dinamizar la exportación de productos acuícolas y cárnicos desde la Patagonia, mediante la apertura de una Oficina de Certificación de Productos Cárnicos en el Depósito Fiscal y Aduanero de Centenario, en Neuquén.

Hasta el momento, la certificación de truchas y otros productos acuícolas con destino a exportación debía realizarse únicamente en San Antonio Oeste y San Carlos de Bariloche. Con esta nueva oficina, los productores de Neuquén y Río Negro podrán realizar los trámites en su propia región, agilizando los envíos a mercados internacionales como Estados Unidos y Japón.

Funcionamiento de la oficina

El trabajo del Senasa en Centenario se organizará en dos etapas:

Inspección inicial en el depósito fiscal: un veterinario del organismo y personal de Aduana verifican la mercadería y emiten la certificación final. Control complementario en el aeropuerto de Neuquén: se realiza la verificación al pasar la carga del camión refrigerado al avión, asegurando la inocuidad y calidad de los productos.

La oficina ya está operativa y dispone de sellos para la firma internacional y etiquetas de seguridad, garantizando la certificación definitiva para productos cárnicos y acuícolas.

Beneficios para la región

Esta iniciativa permitirá acortar los tiempos de exportación, evitando demoras de hasta 24 horas que implicaba trasladar la mercadería a otros puertos o aeropuertos del país. Además, se espera que la empresa operadora del depósito pueda acreditarse como “dador de frío” para recibir y certificar otras mercaderías cárnicas, consolidando los procesos aduaneros y logísticos en un único sitio.

La apertura de esta oficina fortalece la actividad productiva regional, sumando a la certificación de frutas frescas ya existente y ampliando las posibilidades de ingreso a mercados globales, asegurando estándares de inocuidad y calidad agroalimentaria.

En la recorrida preliminar participaron la coordinadora general de Certificación e Información del Senasa, Andrea Bravo; el director regional, Ricardo Sánchez; el coordinador de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Ariel Martín; y la gerente comercial del Depósito Fiscal, Natalia Muguerza, quienes destacaron la importancia de descentralizar y agilizar los procesos de comercio exterior.