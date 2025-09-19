Un grave accidente doméstico ocurrido este jueves en la localidad de Allen dejó a dos hermanos de 1 y 4 años con severas quemaduras. Ambos niños fueron trasladados en código rojo al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras informaciones, los menores habrían jugado con alcohol y un encendedor, provocando un incendio que les ocasionó serias lesiones en la piel. Los padres los llevaron de inmediato al hospital local, donde los médicos constataron la gravedad del cuadro y activaron el protocolo de emergencia para su derivación.

Traslado en operativo especial

La complejidad de las heridas obligó a montar un operativo especial de traslado, que incluyó dos ambulancias escoltadas por móviles policiales sobre la ruta 65. En el procedimiento participaron efectivos de Seguridad Vial y de la Brigada Motorizada de Apoyo, quienes aseguraron el paso de las unidades sanitarias hasta el hospital de General Roca.

Estado de salud de los hermanos

Al llegar al centro de salud, los niños ingresaron de inmediato a la guardia de pediatría y luego fueron derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. El estado del menor de un año es el más delicado: presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo. Su hermano de cuatro años, en tanto, sufrió lesiones en el 15% de la superficie corporal.

A pesar de la gravedad, los médicos confirmaron que ninguno de los dos tiene comprometido el sistema respiratorio, un dato considerado positivo para su recuperación. La evolución de los menores será monitoreada de manera constante en los próximos días.