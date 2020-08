GENERAL ROCA - La medida del Poder Ejecutivo rionegrino fue consensuada con el presidente Alberto Fernández e incluye a 14 municipios y dos comisiones de fomento rionegrinos.



Si bien los intendentes manifestaron el apoyo a estas nuevas medidas, "si algún jefe municipal solicita algún tipo de flexibilización, lo puede solicitar por escrito y todo el equipo de salud y epidemiólogos evaluará la posibilidad", explicó Carreras.



En la conferencia de prensa virtual trasmitida por Facebook, la gobernadora, junto al ministro de Salud, Fabián Zgaib, y la vocera de la cartera sanitaria, Mercedes Iberó, analizó la evolución de la situación sanitaria en las localidades afectadas y mostró en una pantalla la evolución en la curva de contagios en las localidades de ese departamento.



"Hubo un crecimiento de contagios muy importante, y eso impacta en el sistema de salud que está soportando mucha presión por estos momentos, y ya se evidencia la limitación de camas", remarcó Carreras.



Con las restricciones que regirán durante dos semanas a partir de este martes, "solamente se permitirán las actividades consideradas esenciales, y el permiso valido para circular es el que se genera en la aplicación Circulación Río Negro, así que todos los permisos del departamento de General Roca deberán ser gestionados nuevamente", aclaró.



Según informó, la Gendarmería Nacional controlará "el tercer puente de avenida circunvalación y el puente carretero de la ruta provincial 22", que conecta con Neuquén y la Policía rionegrina, el resto de los accesos.



En el Alto Valle rionegrino no se puede aislar las localidades de manera separada, "porque existe una gran circulación de personas entre una y otra", aclaró Carreras.



La medida tiene en cuenta que el combate contra la pandemia se sostendrá por los próximos seis meses, "o hasta que tengamos una vacuna, y el rol ciudadano es determinante en esta etapa", añadió la mandataria.



"Hoy muchas familias están atravesando el dolor de una pérdida o la zozobra de no saber cómo evolucionará la salud de su familiar afectado, a ellos les decimos que estamos trabajando codo a codo con los equipos de salud para brindar la mejor atención posible", indicó Carrera y manifestó su deseo de "contar con el acompañamiento de la población para que las actividades de la gente pronto se puedan reabrir".



Por su lado, Zgaib reseñó que "casi hemos triplicado a las unidades de terapia intensiva, pasamos de 32 a 79. En el Alto Valle las clínicas y sanatorios incrementaron de 67 a 99 las camas de terapia intensiva e intermedia", añadió.



Asimismo admitió que "existe una alta recurso humano, estamos pidiendo terapistas y en eso estamos trabajando con Nación, para fortalecer tanto el sector público como el privado", añadió.



La vocera rionegrina Mercedes Ibero dijo que, en Río Negro "son 129 los casos nuevos", "que son 1545 los activos en toda la provincia".



"No es una medida grata de comunicar, pero entre todos podremos recuperar cierta comodidad en el sistema de salud para que todos sean atendidos, y queremos agradecer a las personas que donan plasma porque son una posibilidad de seguir salvando vidas", concluyó Carreras.