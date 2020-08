RÍO GALLEGOS - Este martes la comisión directiva de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Santa Cruz -encabezada por MIguel Del Plá y Hugo Jerez-, con el patrocinio del dr Javier Stoessel, enviaron una nota a Marela Miriam Losardo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En ella detallan distintas situaciones que se viven en el Hospital Regional de Río Gallegos, y los consecuentes inconvenientes que afectan al personal de Salud, reseña El Nuevo Día.

Según el documento presentado, sostienen que:

"-No se están realizando pruebas de diagnóstico regular a los trabajadores de salud.

-No se están impartiendo instrucciones precisas y ordenadas sobre protocolos de bioseguridad

-No se están poniendo a disposición equipos de seguridad suficientes para todos los sectores

- No se están garantizando los derechos laborales de la totalidad de los trabajadores (principalmente no se garantiza la estabilidad de aquellos trabajadores precarizados, como contratados y dependientes de cooperativas)".

Además, apuntaron contra el director de nosocomio por "injuriar públicamente a los sectores gremiales por los reclamos efectuados", y negaron que sus medidas hayan construído "un ambiente de hostigamiento y amenazas".

"Ante la amenaza y violación de los derechos humanos del personal del Hospital Regional de Río Gallegos, no puede vuestra secretaría de Estado permanecer ajena y en silencio", indicaron y solicitaron la pronta intervención para "la protección de la salud y la vida de todos los habitantes de Río Gallegos".

Fuente: Nuevo Día