El Gobierno de Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó una alerta amarilla por vientos fuertes para la costa atlántica de la provincia, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h.

La medida rige desde la noche de este viernes 12 de septiembre hasta la madrugada del sábado 13, afectando principalmente a la costa de los departamentos de Rawson y Florentino Ameghino.

Por este motivo, la Subsecretaría recomienda tomar precauciones al circular, asegurar objetos sueltos en patios y balcones y evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas ante ráfagas intensas.

QUÉ SIGNIFICA ALERTA AMARILLA

La alerta amarilla es un nivel de precaución, lo que significa que, si bien no se prevén daños graves, sí podrían registrarse inconvenientes para el tránsito y estructuras livianas.

Además, prevé un estado de vigilancia permanente y coordinación con los municipios afectados para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

El SMN también aconseja a quienes vivan en áreas urbanas y rurales asegurar techos, carteles y cualquier elemento que pueda desprenderse, así como extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas abiertas donde las ráfagas puedan desestabilizar los vehículos. Asimismo, se aconseja evitar el tránsito cerca de la costa durante el período de alerta, debido a posibles olas y corrientes más fuertes de lo habitual.

ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD

La Subsecretaría de Protección Ciudadana habilitó un teléfono de contacto para consultas y reportes: 0800-666-2447.

La línea estará disponible las 24 horas para brindar asistencia, recibir alertas de la ciudadanía y coordinar respuestas ante cualquier incidente.

Se espera que las condiciones de viento comiencen a disminuir hacia la mañana del sábado 13, aunque desde las autoridades recomendaron mantener la atención y las precauciones hasta que se confirme el cese total del fenómeno.