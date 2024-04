Rige una alerta naranja y otra amarilla por fuertes lluvias en Chubut: a qué ciudades afectará

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó este lunes por la noche que rige una alerta naranja y otra amarilla por fuertes lluvias que afectarán a un sector de la provincia del Chubut.

El mal tiempo se presentará este martes 30 de abril, dirigiéndose en gran parte del sector costero de la región y la zona sur.

En la parte naranja, se esperan lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En la región amarilla, la contingencia climática afectará durante la tarde las zonas de: Meseta de Escalante, Sarmiento, Sudoeste de Florentino Ameghino, Costa de Florentino Ameghino y Costa de Rawson.

Se esperan lluvias pudiendo ser localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Por el mal tiempo, brindaron una serie de recomendaciones que apuntan a no transitar por calles inundadas, conducir despacio y solamente de ser necesario con las luces encendidas, desconectar la corriente eléctrica ante la eventualidad del ingreso de agua a la vivienda, mantenerse informado con los medios locales, no sacar la basura ni objetos que puedan generar inconvenientes, tener a mano una linterna, radio y baterías a mano. Por último, solicitan no tocar postes de luz, cables caídos o cajas de electricidad.

Ante cualquier complicación, sugieren comunicarse con Defensa Civil.