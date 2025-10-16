El gobierno de Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó este martes que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que regirá desde la mañana hasta la tarde de este jueves 16 de octubre.

De acuerdo con el reporte oficial, las zonas incluidas en el aviso serán afectadas por fuertes vientos del sector oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h. Además, no se descarta que se registren ráfagas que alcancen los 90 km/h, lo que podría complicar la circulación y generar inconvenientes en áreas urbanas y rurales.

La zona de cobertura del alerta comprende a Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino.

ALERTA AMARILLA: QUÉ ES Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES

Una alerta por fuertes vientos es un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para advertir a la población sobre la presencia de vientos intensos que pueden alcanzar velocidades significativas y que podrían generar riesgos en la circulación, así como daños en áreas urbanas y rurales. Esta alerta busca que la población tome medidas preventivas para minimizar los daños que puedan ocasionar objetos sueltos o la circulación vehicular afectada por ráfagas fuertes.

Desde Protección Ciudadana recordaron la importancia de tomar medidas preventivas para reducir riesgos, como asegurar objetos sueltos en balcones, patios o techos, evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas y conducir con extrema precaución en rutas, especialmente si se manejan vehículos de gran porte o livianos que puedan desestabilizarse con el viento.

Por ello, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Protección Ciudadana al 0800-666-2447, disponible las 24 horas. También se recomienda prestar atención a los comunicados que emita el SMN y las autoridades locales a medida que evolucione la situación.

Si bien el pronóstico indica que el fenómeno se concentrará en horas de la noche y la madrugada, la recomendación es mantenerse atentos hasta que finalice el período de alerta. De persistir las condiciones, el organismo podría actualizar el nivel de advertencia o extenderlo a otras áreas.