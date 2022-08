Ricardo Arjona se presentó en el Arena Buenos Aires y su show generó una polémica inesperada en las redes sociales porque el guatemalteco realizó un discurso en defensa de los hombres.

Allí impulsó llamativo monólogo que fue una suerte de introducción para “Desnuda”, uno de sus clásicos. “Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino, se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales. Mucho después de las mascotas”, inició.

“Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante, calificar a los hombres, abiertamente dijo: ‘Hombres, cavernícolas, descerebrados’”, agregó posteriormente generando risas entre el público.

“En el programa la celebraron así, la aplaudieron, todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted ‘descerebrado’ a una mascota... ¡le quitan el trabajo! Pero con los hombres no pasa nada, hay que azotarlos, se portaron mal. Y yo creo que si nos merecemos ciertas cosas, va siendo hora de ir suavizando la situación”, completó.

A su vez, Ricardo Arjona expresó cuál era desde su punto de vista, la situación más incómoda a la que se enfrentan los hombres en la actualidad: intentar conquistar a una mujer.

“Lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos... y eso no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el universo femenino habitan dos clases de hombres: están los que a usted les gusta y están los que no les gusta. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos?”, culminó.