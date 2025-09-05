El pasado 13 de julio, el investigador principal de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR), Dan Rivera, fue hallado sin vida en un hotel de Gettysburg, Pensilvania, Estados Unidos. El hecho se dio en el marco de una gira dedicada a la exhibición de la famosa muñeca Annabelle, figura emblemática de los fenómenos paranormales y fuente de inspiración para la saga cinematográfica El conjuro.

El descubrimiento se produjo cuando Rivera se encontraba solo en su habitación, y, a pesar de que los servicios de emergencia intentaron reanimarlo con maniobras pulmonares, confirmaron su muerte.

Tras conocerse la noticia, todo se vio envuelto en un misterio y en los últimos días se conocieron las causas de su muerte.

Según el informe oficial del forense del condado de Adams, la causa de la muerte fue natural y se relaciona con problemas cardíacos preexistentes. “El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual es consistente con los hallazgos”, señaló Francis Dutrow, forense a cargo del caso.

Además, Dutrow aclaró que la muñeca Annabelle no se encontraba en la habitación en el momento del fallecimiento y que “nada inusual o sospechoso fue observado en la escena”.

A raíz de la coincidencia entre la muerte de Rivera y su participación en la gira, en redes sociales surgieron numerosas especulaciones que vinculaban el fallecimiento con supuestas maldiciones relacionadas con la muñeca. Sin embargo, tanto las autoridades como colegas del investigador rechazaron estas teorías.

Jason Hawes, protagonista de Ghost Hunters y colega de Rivera, pidió respeto y empatía para la familia. “Hace poco el mundo perdió a un buen hombre. Dan Rivera fue un veterano del Ejército, un padre de cuatro hijos, un esposo y alguien que realmente se preocupaba por los demás”, expresó.

Y añadió: “Lo más difícil ahora es ver publicaciones que culpan a su muerte de cosas como la muñeca Annabelle. Eso es simplemente repugnante. Fue un hombre de familia, un investigador respetado y se fue demasiado pronto. Enfoquémonos en recordarlo por quien fue realmente”.

QUÉ ES LA NESPR Y LOS TRABAJOS SOBRE ACTIVIDADES PARANORMALES

La NESPR es una organización fundada por Ed y Lorraine Warren, reconocidos por su trabajo en casos supuestos de posesión y actividad paranormal desde fines de los años 60. Entre los objetos bajo resguardo de la NESPR destaca Annabelle, una muñeca Raggedy Ann señalada en testimonios y relatos de la organización como “demoníacamente poseída”. Según la crónica difundida por el grupo, en 1968 una estudiante de enfermería recibió la muñeca y la llevó a la vivienda que compartía con otra joven. Pronto reportaron sucesos inusuales y acudieron a una médium, quien atribuyó la presencia a un espíritu llamado Annabelle.

La situación habría dado lugar a incidentes descritos como maliciosos y violentos, lo que motivó la intervención de Ed y Lorraine Warren. De acuerdo con el relato difundido por NESPR, ambos determinaron que se trataba de una manifestación demoníaca y trasladaron la muñeca a una urna de cristal con el objetivo de contener esa supuesta entidad.

La fama de la muñeca y de sus custodios inspiró la creación de la saga de películas El conjuro y sus derivados centrados en Annabelle. Esta serie contribuyó al reconocimiento internacional tanto del objeto como de la organización.

QUIÉN ERA DAN RIVERA, EL CUIDADOR DE ANNABELLE

Antes de integrarse a NESPR, Dan Rivera nació y creció en Bridgeport, Connecticut, donde desde joven estuvo expuesto a fenómenos que lo llevaron a interesarse por el estudio de lo inexplicable.

Rivera, veterano del Ejército de Estados Unidos, acumuló más de una década de trayectoria en investigaciones paranormales y era reconocido por su conocimiento en rituales de santería, de acuerdo con su biografía institucional.

Durante los últimos meses, Rivera incrementó el interés por la gira y las actividades relacionadas con el fenómeno paranormal a través del trabajo en redes sociales y su participación como consultor en la serie de Netflix 28 días paranormales.

Además, generó contenido para plataformas como TikTok, lo que contribuyó a viralizar los relatos asociados a Annabelle y al legado de NESPR.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR