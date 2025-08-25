La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley impulsado por Julio Cobos que propone modificar el huso horario nacional, atrasando una hora los relojes y pasando del actual huso -03 GMT al histórico -04 GMT, vigente durante gran parte del siglo XX.

Esta iniciativa busca alinear la hora civil con la luz solar real y optimizar el consumo energético, ya que el huso horario actual obliga a mantener las luces encendidas por más tiempo, especialmente en las mañanas de invierno, aumentando el costo eléctrico.

Si el Senado aprueba la medida, todos los argentinos deberán atrasar sus relojes una hora, incluyendo dispositivos electrónicos, sistemas de transporte y software de gestión.

Tras la media sanción en Diputados del proyecto de ley que propone atrasar una hora el reloj en Argentina, expertos en salud del sueño alertan sobre las posibles y variadas consecuencias que esta medida podría generar en la población. Federico Nogueira, especialista en sueño, dialogó con A24 y advirtió sobre los impactos negativos que un cambio en el huso horario puede ocasionar, especialmente en un país con diversidad geográfica y horaria como Argentina.

LA DURA CONSECUENCIA QUE TENDRÍA EL CAMBIO DEL HUSO HORARIO EN ARGENTINA

La iniciativa parlamentaria busca ajustar el huso horario del país atrasando el reloj una hora, con el objetivo declarado de aprovechar mejor la luz solar y, supuestamente, mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Sin embargo, el debate no solo se centra en un beneficio económico o energético, sino también en las implicancias para la salud pública, algo que según Nogueira no se ha dimensionado en profundidad.

"Vamos a tener una catarata de gente que venga a consultar por insomnio, porque no tiene forma de bloquear la luz solar”, advirtió el especialista. Esta afirmación indica que las alteraciones en la exposición a la luz natural pueden complicar la conciliación y calidad del sueño, afectando el bienestar general.

El argumento de Nogueira se apoya en la enorme diversidad geográfica y horaria interna del país. “Argentina parece un país largo y angosto, pero no lo es”, explicó, para luego añadir que entre sus extremos este y oeste hay una diferencia de 20 grados de longitud, lo que equivale a unos 80 minutos de diferencia real en cuanto a la exposición solar.

El especialista ejemplificó esta cuestión con datos concretos: “En julio, en Buenos Aires el sol sale a las 8:02, en Mendoza a las 8:39 y en El Calafate a las 9:47. Uno puede decir que estar más expuestos a la luz solar ayuda a activarnos (si se atrasa el horario), pero el invierno es apenas una fracción de lo que ocurre en el año”.

En verano, la situación también resulta particular: el amanecer en Buenos Aires ocurre a las 5:45, en Mendoza a las 6:31 y en El Calafate a las 5:44. Según Nogueira, “si corremos el huso horario, en Buenos Aires va a amanecer a las 4:45. No entiendo cuál es el beneficio de que a esa hora sea de día. La gente se va a levantar a las 6 de la mañana porque le va a entrar el sol por la ventana”.

ATRASAR EL RELOJ UNA HORA: CONSECUENCIAS EN LA RUTINA DIARIA Y LA SALUD

El impacto del cambio horario no se limita a la hora del despertar, sino que también afecta las actividades diarias y la salud en general. Nogueira advierte sobre las dificultades para exponerse a la luz solar de manera natural, un factor clave para la producción de vitamina D y para el mantenimiento de un buen ritmo circadiano.

“En invierno, el sol se oculta en Buenos Aires a las 17:54. Si cambiamos el huso horario a las 17, ya va a ser de noche”, detalla. En verano, el sol se pone cerca de las 19 hs, por lo que con el cambio propuesto, la luz solar disponible para actividades al aire libre se reduce considerablemente.

Esta falta de exposición al sol puede repercutir en problemas de salud como la fatiga, el déficit de vitamina D y la reducción de la actividad física, algo especialmente preocupante en la población infantil y adulta mayor.

LA PROBLEMÁTICA DE CAMBIAR DOS VECES AL AÑO EL HORARIO

El especialista también se mostró crítico con la posibilidad de implementar dos cambios de horario al año, como ocurre en algunos países con el horario de verano e invierno. “Muchos países ya dejaron de hacerlo. Es contraproducente porque se producen brotes de insomnio, problemas vasculares y cognitivos”.

Este tipo de modificaciones estacionales en los relojes biológicos produce un estrés fisiológico que puede manifestarse con trastornos del sueño, aumento de accidentes cardiovasculares y dificultades en las funciones cognitivas, alertó Nogueira.

Finalmente, Federico Nogueira propuso un enfoque más razonable y adaptado a las características del país. Ejemplificó con Estados Unidos, que tiene 7 husos horarios y sus respectivas adaptaciones según la región. “Acá, no tiene sentido. A las 5 de la mañana uno tiene que estar durmiendo porque no se acuesta a las 19. Es un delirio”, concluyó.

Su recomendación se orienta a aplicar cambios de horario solo donde sea estrictamente necesario, considerando las latitudes y condiciones particulares de cada región, evitando así trastornos masivos de sueño y salud.