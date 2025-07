La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio un paso firme para optimizar el sistema previsional argentino mediante la promulgación del Decreto 843/2024, que establece incompatibilidades claras entre distintos beneficios sociales.

En particular, la medida apunta a evitar que una misma persona pueda cobrar simultáneamente la Pensión por Fallecimiento y otras prestaciones no contributivas, como las Pensiones No Contributivas (PNC), con el fin de ordenar y transparentar el acceso a los recursos estatales.

Esta decisión impacta directamente en miles de beneficiarios que hasta ahora podían aspirar a recibir más de un beneficio previsional, generando superposiciones que complicaban la administración y ponían en riesgo la sustentabilidad del sistema. A partir de ahora, quienes perciban una PNC deberán optar entre mantener ese beneficio o renunciar para iniciar el trámite de una Pensión por Fallecimiento, una prestación que depende del haber que recibía el causante al momento de su fallecimiento.

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO CON LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

El principal objetivo del decreto es garantizar mayor transparencia y sustentabilidad al sistema previsional, evitando duplicidades que generan irregularidades y complicaciones administrativas. La medida busca que los recursos del Estado se destinen de manera más eficiente a quienes realmente los necesitan, evitando cobros indebidos y abusos que en el pasado llegaron incluso a judicializarse.

ANSES aclaró que quienes actualmente perciban una PNC ya no podrán acceder ni solicitar una Pensión por Fallecimiento sin antes renunciar expresamente a su beneficio vigente.

Esto implica una incompatibilidad estricta entre la PNC y otras prestaciones contributivas y no contributivas, incluyendo jubilaciones, pensiones por invalidez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).

¿QUÉ ES LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA Y A QUIÉNES ESTÁ DESTINADA?

La PNC es un beneficio dirigido principalmente a personas en situación de vulnerabilidad que no han realizado aportes suficientes al sistema jubilatorio. Está destinada a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más, y adultos mayores sin ingresos.

Representa aproximadamente el 70% de una jubilación mínima y se otorga bajo estrictos requisitos socioeconómicos y médicos, que incluyen la imposibilidad total y permanente de trabajar.

IMPLACANCIAS PARA LOS TITULARES DE PNC Y PENSIÓN POR FALLECIMIENTO

La nueva normativa obliga a quienes perciben una PNC a decidir si mantienen ese beneficio o renuncian para iniciar el trámite de una Pensión por Fallecimiento. Esta última se otorga a familiares de personas fallecidas que hayan aportado al sistema previsional y cuyo haber da origen al beneficio.

La elección es relevante porque la pensión por fallecimiento puede superar el monto de la PNC, ya que depende del haber que percibía el causante al momento de su muerte. Además, los titulares de pensiones contributivas tienen acceso a una cobertura médica más amplia a través de PAMI y a asignaciones familiares, beneficios que no están disponibles para los titulares de PNC.

Sin embargo, la PNC no genera derecho a pensión para el conviviente en caso de fallecimiento del titular, a diferencia de las prestaciones contributivas que sí contemplan esa posibilidad.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR FALLECIMIENTO

No todas las personas con vínculo familiar con el fallecido pueden acceder a esta prestación. Quedan excluidos quienes:

Perciban actualmente una PNC.

Cobren jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas.

Sean beneficiarios de la PUAM.

Perciban asignaciones familiares como AUH, AUE o salario familiar.

No acrediten vínculo legal ni dependencia económica con el causante.

La demostración del parentesco y la dependencia económica es fundamental para la aprobación del beneficio.

CÓMO SOLICITAR LA PENSIÓN POR FALLECIMIENTO

El trámite es presencial, gratuito y no requiere turno previo. Los interesados deben acudir a una oficina de ANSES con:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Partida de defunción del causante.

Formularios específicos según el vínculo familiar.

Certificados que acrediten dependencia económica, si se requieren.

Se recomienda verificar previamente los datos personales y vínculos familiares en la plataforma Mi ANSES para facilitar el proceso. La resolución puede demorar varias semanas, ya que está sujeta a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos.

El Decreto 843/2024 también restablece requisitos estrictos para acceder a la PNC por invalidez, imponiendo revisiones médicas y socioeconómicas periódicas para evitar fraudes y garantizar que los recursos estatales se destinen a quienes realmente los necesitan.

El gobierno enfatiza que no se puede cobrar más de una prestación del mismo régimen previsional, salvo excepciones muy puntuales previstas por la ley, buscando así la sustentabilidad del sistema y la justicia distributiva.