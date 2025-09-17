Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se llevará a cabo una reunión determinante en la sede de Vialidad Nacional, donde se definirán aspectos claves sobre el futuro de un tramo crítico de la Ruta Nacional N° 3, que une Ramón Santos con Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.

El encuentro contará con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas el gobernador Claudio Vidal, el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y diversos equipos técnicos especializados.

LA RUTA 3, CLAVE PARA LA ZONA NORTE DE SANTA CRUZ Y EL SUR DE CHUBUT

La Ruta Nacional N° 3 es fundamental para la economía local y regional. Las actividades principales, como la explotación petrolera en zonas cercanas a Caleta Olivia, la extracción minera y la actividad pesquera de la costa atlántica, dependen del buen estado de esta vía para el transporte de insumos, carga y personal. Además, el corredor es vital para conectar puntos turísticos, favorecer el flujo comercial y garantizar el acceso a servicios en distintas localidades de Santa Cruz.

El abandono de la obra y el deterioro progresivo de la carretera han causado consecuencias directas. Los accidentes automovilísticos aumentaron notablemente en los últimos años, muchos de ellos vinculados a la precariedad del camino.

Las reparaciones constantes de vehículos debido al mal estado del pavimento representan una carga económica adicional para conductores y empresas de transporte.

La inseguridad vial se agrava además por la ausencia casi total de mantenimiento. La falta de señalización adecuada y la reparación de baches generan que el tránsito deba reducirse considerablemente, afectando la fluidez y eficiencia del corredor.

UN TRAMO VITAL EN ESTADO CRÍTICO

Sin embargo, el estado actual de esta ruta, especialmente en el tramo que va desde Ramón Santos hasta Caleta Olivia, es alarmante. Sectores como el comprendido entre Pan de Azúcar y el límite con Chubut presentan severos deterioros en la calzada, con la pavimentación agrietada, baches profundos y un déficit total en el mantenimiento vial.

Estas condiciones provocaron un aumento significativo en accidentes de tránsito y daños materiales en vehículos que circulan a diario, como roturas de neumáticos y de la suspensión, que afectan tanto a particulares como al transporte de carga y al transporte público.

La propuesta presentada por el gobierno nacional consiste en transferir a la provincia de Santa Cruz la responsabilidad exclusiva de la reparación y conservación de este tramo de la RN 3. Esta decisión implica que la provincia deberá hacerse cargo integralmente del mantenimiento y de las obras necesarias para restablecer la seguridad y funcionalidad de la ruta.

Desde el gobierno provincial, encabezado por el gobernador Claudio Vidal y el presidente de Vialidad Provincial Julio Bujer, se plantean objeciones y demandas claras. En primer lugar, exigen que se terminen las obras ya iniciadas y paralizadas en el tramo antes mencionado. Estas obras, realizadas inicialmente por la empresa CPC, quedaron inconclusas y fueron abandonadas sin justificación clara. Según señalan las autoridades provinciales, esta paralización se vincula a episodios de corrupción en la administración nacional anterior, una situación que dejó esta infraestructura crítica en el abandono.

Los funcionarios santacruceños insisten en que cualquier transferencia de responsabilidad no puede entregarse sin antes finalizar estas tareas pendientes. Recalcan que la ruta se ha transformado en un riesgo permanente para la seguridad vial y que la falta de resolución por parte del Estado nacional genera un perjuicio directo para los usuarios, para la actividad económica y para el desarrollo regional.