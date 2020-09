COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Personal de la Seccional Quinta de Policías intervino este viernes cerca de las 8:20 horas en un conflicto que se suscitó afuera de una verdulería (ubicada sobre Avenida Kennedy y Patricios) entre los dueños del local y el camionero que transportaba la mercadería.

Según informaron las fuentes policiales, en el lugar se presentaron unos 40 integrantes del Sindicato de Camioneros y no dejaron que el chofer descargue las frutas y verduras. En el hecho intervino el abogado de los dueños de la verdulería y personal de la Subsecretaria de Trabajo.

Por su parte, la hija del dueño de la verdulería, Eliana Vargas, aclaró: "Mi papá contrató a este flete para que traiga la verdura porque ahora no contamos con el camión y en su momento le dijo que ya no necesitaba más el servicio", y agregó: "ahora nos pide plata". Según relató, se trata de un chofer que trabajaría de manera independiente.

"El muchacho es amigo de los camioneros y nos mandó a toda esta gente sin motivos. No tenemos nada que ver con ellos y ahora no nos dejan trabajar. No hay papeles ni contrato por medio. Nosotros pagamos un flete nomás".

La mujer además manifestó que el camionero viene de Mendoza y ayer estuvo retenido en Trelew. "Tuvimos que denunciar y el camión vino con Infantería".