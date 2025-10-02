Retraso en alta mar: el buque científico aún no zarpó de Buenos Aires y hay 30 investigadores varados
La segunda expedición, clave para investigar los cañones submarinos frente a las costas de Río Negro y Chubut, debía zarpar esta semana tras el éxito en Mar del Plata. Una firma pendiente del Ministerio de Defensa frenó la salida y ya se acumulan días de demora con un costo diario de 150.000 dólares.
Gran expectativa hay por la misión “Ecos de 2 cañones”, que tiene como objetivo la realización de varios estudios en alta mar, tras el éxito de la misión realizada frente a las costas de Mar del Plata. Sin embargo, la salida del buque del Schmidt Ocean Institute sufrió un inesperado retraso que lo mantiene varado en el puerto de Buenos Aires.
La salida estaba prevista para el martes 30 de septiembre por la mañana, rumbo a las aguas del Atlántico Sur frente a Bahía Blanca y Rawson, pero una firma pendiente del Ministerio de Defensa demoró el inicio de la misión.
Según publicó Clarín, el buque permanece hace dos días en la dársena 3, con toda la tripulación y más de 30 investigadores a bordo, a la espera de la autorización para zarpar. “Son cuestiones técnico-jurídicas en las que existen desacuerdos, pero afortunadamente se estarían destrabando”, explicaron fuentes oficiales.
A su vez, aclararon que el convenio podría firmarse “entre hoy y mañana”, sin brindar mayores detalles.
La situación generó gran malestar entre los científicos, ya que la planificación de esta expedición comenzó hace más de un año y medio. Además, cada jornada de demora implica un costo de 150.000 dólares, monto que podría recortar el tiempo efectivo de investigación.
La cartera que conduce Luis Petri debe intervenir porque la misión fue impulsada por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente de Defensa, cuyos investigadores lideran esta segunda etapa. A diferencia de la primera expedición —gestionada por el Conicet—, esta vez le corresponde al SHN rubricar el convenio con el Schmidt Ocean Institute.
La misión, denominada originalmente “Patagonian Shelf Break Front (PSBF): Seabed morphology, water masses and ocean currents”, busca estudiar la dinámica de los cañones submarinos frente a las costas de Río Negro y Chubut, así como su relación con las corrientes oceánicas y la productividad biológica del Mar Argentino. Se trata de información clave para comprender la fertilidad de estas aguas, fundamentales para la riqueza pesquera del país.
El plan incluye mapeo del fondo marino, estudios hidrográficos y biológicos, despliegue de boyas con sensores, uso de vehículos submarinos operados a distancia y recolección de muestras de agua, plancton y sedimentos. La expedición debía comenzar el 30 de septiembre y extenderse durante un mes.
Mientras esperan la luz verde, los investigadores comparten actualizaciones desde el barco a través de las redes sociales oficiales de la misión (@ecosde2caniones en Instagram) y planean transmitir en vivo por YouTube imágenes captadas por el ROV SuBastian, aunque con menos frecuencia que en la primera etapa.