TRELEW (ADNSUR) - Los 900 trabajadores suspendidos tras la paralización de la construcción de dos parque eólicos en Chubut comenzaron a ser retomados por las empresas contratistas al normalizarse el financiamiento internacional recibido por las empresas Genneia y Pan American Energy.



Los proyectos de generación eólica Chubut Norte III y IV, que recibieron un desembolso de 97 millones de dólares para la construcción de los dos parques, debieron ser paralizados a comienzos de noviembre por la imposibilidad de saltear el cepo cambiario.



El desembolso del banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) por U$S 97 millones fue gestionado por Genneia y Pan American Energy a través de sus subsidiarias Vientos Patagónicos Chubut Norte III y Vientos Sudamericanos Chubut Norte IV.



El director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Gustavo Castagnino, dijo a Télam que a raíz de esta normalización del financiamiento "se está retomando la totalidad de los trabajadores en etapas, de acuerdo al esquema que se redefinió luego de la suspensión de la obra".



El emisor de este desembolso en julio pasado firmó un acuerdo con estas empresas para otorgar un crédito por US$ 131 millones a través del Project Finance por un plazo de 15 años, con la garantía de la agencia alemana de créditos a la exportación Euler Hermes.



Castagnino precisó que este desembolso es parte de los 131 millones destinados para los dos proyectos Chubut Norte III y Chubut Norte IV, y se espera los correspondientes para Chubut Norte II y Vientos de Necochea", seguramente en las próximas semanas.



"De todos modos, para la compañía significó una señal muy positiva el recibir el primer desembolso de un crédito del exterior luego del cepo cambiario. Una señal de confianza en la empresa y en el país", aseveró el directivo.



Los parques Chubut Norte III y IV, actualmente en construcción y adjudicados en la Ronda 2 de RenovAr, se encuentran ubicados muy cerca de la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut; y se conectarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en 2020.



Los parques funcionarán con 32 aerogeneradores Nordex (modelo 149, de 4,5 MW cada uno), entregando energía a más de 197.000 hogares y reduciendo en 453.000 toneladas la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente.



El 4 de noviembre Genneia comunicó la decisión de paralizar la construcción de cuatro parques eólicos en las provincias de Chubut y Buenos Aires, lo que motivó la suspensión de unos 900 trabajadores, por las normativas vigentes del Banco Central que impiden hacer efectivo en el país préstamos ya acordados por US$ 300 millones.



Al mismo tiempo, la Cámara Eólica Argentina (CEA) planteó al gobierno nacional y al Banco Central la necesidad de implementar "con urgencia" adecuaciones a las restricciones cambiarias vigentes que permitan al sector recibir el desembolso de créditos externos por unos US$ 2.000 millones.