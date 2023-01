Trabajadores de la empresa pesquera TAEX de la ciudad de Comodoro Rivadavia, iniciaron una medida de fuerza.

Aseguran que uno de los motivos es por el maltrato personal y discriminación por parte de los encargados hacia una empleada. Además, denuncian irregularidades con la obra social y el pago en negro de horas trabajadas.

Sinforiano Espinosa Mercado, empleado de la planta, aseguró que “estamos haciendo una retención de servicios. Tenemos denuncias que están cerradas en el Ministerio de Trabajo con fecha del 2020. No tenemos ART, nos pagan en negro y nos perjudica en vacaciones y aguinaldo".

Y destacó que "Vamos a mantener la medida de fuerza hasta obtener una respuesta positiva. Esperaremos a que se haga presente alguien del Ministerio de Trabajo para ver como seguir con la situación”, aseguró Mercado.

Seguidamente, el trabajador Carlos Flores, detalló que “la semana pasada realizamos la denuncia por maltrato y discriminación hacia el personal trabajador. Recién ayer ese papel se presentó a la empresa. Nosotros no buscamos cortarle la cabeza a nadie, queremos que esa persona sea reposicionado en otra área. No toleramos más las discriminación, no le importa nada”.