Rescatistas de Comodoro necesitan fondos para salvar a una perra con Erliquia
Piden ayuda urgente para costear el tratamiento de “Pampa”, contagiada de garrapatas.
En una carrera contra el tiempo, rescatistas de Comodoro Rivadavia luchan por salvar la vida de "Pampa", una perra que presenta un cuadro potencialmente grave de ehrlichiosis, una enfermedad transmitida por garrapatas.
La urgencia es máxima. Tras ser atendida en la Veterinaria Roca, donde se descartaron enfermedades virales como moquillo o parvovirus, los análisis de sangre revelaron indicios de erliquia. Para confirmar el diagnóstico y comenzar un tratamiento que podría ser su única salvación, debe realizarse un análisis específico con carácter de urgencia.
La situación fue posible gracias a la intervención clave de una vecina de Comodoro comprometida con el rescate animal. Fue ella quien facilitó su cuenta para costear los primeros gastos y quien ahora se puso al frente de la campaña para recaudar los fondos necesarios.
La primera etapa de auxilio para Pampa demandó una inversión inmediata de $80.000, dinero que fue donado desinteresadamente por la comunidad. Estos fondos ya fueron utilizados en su totalidad y se destinaron a:
- Análisis clínicos iniciales: $60.000
- Una pechera especial para su manejo seguro: $19.000
- Una pipeta y shampoo garrapaticida, antiséptico y antimicótico para aliviar su estado.
"Quedamos en cero. Ahora necesitamos recaudar más plata con urgencia para el test definitivo y el tratamiento que viene. Cada segundo cuenta para que Pampa no empeore", explicaron desde el grupo de rescate.
Llamado a la solidaridad: cómo ayudar
La administración de las nuevas donaciones estará a cargo de Gabi Rasgido, para garantizar la transparencia y agilizar el proceso. La comunidad puede colaborar a través de:
- ALIAS: rescatados.gabi
El llamado es claro y urgente: cada contribución, por pequeña que sea, es un granito de arena fundamental para costear el análisis de erliquia y el posterior tratamiento que salvará la vida de Pampa.