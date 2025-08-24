El sábado por la tarde, los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia–Moquehue llevaron a cabo un operativo de rescate en la Ruta N°13, entre Primeros Pinos y Villa Pehuenia.

En la zona de la Pampa de Lonco Luan, tres vehículos con turistas chilenos quedaron atrapados debido a la nieve y las bajas temperaturas.

El incidente provocó una rápida movilización de los bomberos, quienes trabajaron junto a Gendarmería Nacional, la Policía y personal de Defensa Civil para alcanzar a los afectados y brindarles asistencia.

A través de sus redes sociales, los Bomberos informaron que, gracias a la intervención inmediata de los equipos, todos los ocupantes recibieron ayuda y se encontraban en buen estado de salud.

Las autoridades aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de conducir con precaución, sobre todo en tramos donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera abrupta.

El uso de cadenas, neumáticos preparados para nieve y la verificación previa del estado de las rutas son medidas fundamentales para prevenir accidentes.