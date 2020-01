COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El hecho ocurrió el sábado a la tarde-noche en el Cerro Viteau de Km.3 cuando Gabriela Giannotta corría junto a dos amigas. Tras una caída, la mujer sufrió un traumatismo en el tobillo y sus compañeras salieron a buscar ayuda. Los Bomberos y Policías montaron un operativo para bajar a la mujer, ya que era una zona de difícil acceso.

El grupo de rescate fue trasladado al cerro en una camioneta 4x4. Una vez arriba vieron la lesión de Gabriela y la imposibilidad de que una unidad suba hasta el sector. Con el ánimo firme decidieron bajarla entre todos. A través de sus redes sociales, Gabriela agradeció la ayuda y el apoyo recibido:

"No tengo palabras para agradecer a todos los que me rescataron del Cerro Viteau; a los Policías de comisaría de Laprida y Mosconi y al Destacamento de Bomberos de Kilómetro 3: gracias por la contención y por todas las palabras de aliento. A mí hijo Lucas y a mí marido Fabián que colaboraron, igual a mis amigas Lidia y Lizi que ayudaron a que lleguen al lugar donde estaba. Gracias infinitas al doctor Garcés y su equipo que me llevaron con la ambulancia gracias”, escribió.

Los Bomberos Voluntarios también saludaron a la mujer en un conmovedor mensaje: "Le podemos asegurar que estas palabras son el impulso que nos permite llegar a lo imposible. Le mandamos un cálido abrazo y deseamos una pronta recuperación”, manifestaron.

Tal como destaca el portal Pasta de Campeón, no es la primera vez que una persona que practica deporte se lesiona en el cerro. Las superficies son ideales para disfrutar del paisaje y realizar la actividad sin distracciones sumergiéndose en la naturaleza, pero a su vez pueden ser peligrosos por las características del terreno.