Rescataron a un turista que estaba perdido en El Bolsón: pasó la noche en el bosque

El Cuerpo de Bomberos del Aeródromo de El Bolsón informó que fue localizado con buen estado general el turista oriundo de Buenos Aires que se había perdido en el Cerro Piltriquitrón.

El hombre, de aproximadamente 46 años, había sido reportado como desaparecido la tarde del viernes, luego de iniciar el descenso por un sendero incorrecto. Esta situación desencadenó un operativo de búsqueda en el que intervinieron bomberos, efectivos de la patrulla de montaña y personal policial.

Según publicó el portal InfoChucao, durante un patrullaje nocturno llevado a cabo por un móvil de la Comisaría 12° de El Bolsón junto con la Patrulla de Montaña, un vecino de la zona que conoce bien el terreno logró divisar al excursionista.

Fue avistado alrededor de las 4 de la madrugada mientras descendía por el bosque en dirección a la laguna que conecta con la zona de Cuesta del Ternero.

Finalmente, cerca de las 5:45, el turista logró llegar acompañado de rescatistas y pobladores a la unidad policial de El Bolsón, donde se confirmó su ubicación.

Las autoridades señalaron que el hombre no presentaba heridas graves, aunque sí algunos golpes leves ocasionados por caídas durante el descenso.

“El ciudadano está bien, solo sufrió algunos golpes leves a causa de las caídas mientras bajaba desde el cerro hacia El Ternero, pero no hay lesiones de gravedad”, indicaron fuentes del cuerpo de bomberos.

En el hospital local se le realizaron los estudios médicos necesarios para evaluar su estado de salud y descartar posibles complicaciones.

De acuerdo al informe policial, el último registro del visitante fue cerca de las 17 horas, cuando un refugiero le aconsejó iniciar el descenso. Sin embargo, al parecer, no siguió esa recomendación y decidió bajar por otro camino, lo que lo llevó a perderse en una zona menos transitada. Finalmente, fue hallado en el área de la laguna que conecta con El Ternero.