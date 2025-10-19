Un joven cayó de un kayak en un lago patagónico. No llevaba traje de neopren, por lo que se enfrentaba a un riesgo mayor ante las bajas temperaturas del agua.

El episodio ocurrió este sábado por la tarde en Bariloche, y varios factores fueron clave para que el incidente no terminara en un desenlace trágico.

Marcelo Muñoz, fotógrafo y guía de rafting que reside en Bariloche desde hace más de una década, estaba este sábado junto a su compañera y su hijo disfrutando de la tarde en la playa del lago Nahuel Huapi, cerca del Club de Caza y Pesca, en la intersección de avenida 12 de Octubre y Onelli.

El profesional relató que observó una situación fuera de lo común que lo puso en alerta inmediata.

“Eran las 18:30 horas, vi dos kayaks y pensé que andaban juntos, alguien cayó al agua y noté que quiso volver a subirse y no pudo” detalló el guía en diálogo con El Cordillerano.

El lugareño, bien conocedor de las aguas patagónicas, manifestó que siempre se encuentra atento observando lo que hace la gente en actividades que se desarrollan en ríos y lagos.

“Al tercer intento veo que sube pero queda boca abajo y vuelve a caer entonces ni lo dudé y llamé a Prefectura, corté la comunicación y corrí a mi camioneta a buscar un largavistas”.

Hizo una breve filmación a través de la lente y luego fue a brindar ayuda a la persona que aún, por la distancia, no lograba ver si se trataba de un hombre o una mujer. “No entendimos qué pasó porque el otro kayakista se fue para otro lado, creemos que nunca se enteró de lo que había sucedido” reflexionó.

El accidentado tampoco entendió al salir, el riesgo en el que estuvo. No tenía traje de neopreno “por suerte tenía chaleco sino creo que hoy estaríamos buscando un cuerpo en el Nahuel Huapi” aseguró Marcelo.

Apenas el joven logró acercarse a la costa, el barilochense se metió para ayudarlo a salir, sabiendo que las bajas temperaturas del agua no le permitirían ponerse de pie para caminar y que estaría muy mareado, fue en el mismo momento en que llegó la lancha de Prefectura.

“Es de Buenos Aires y tenía un amigo en la costa, le pregunté si tenía una muda de ropa, me dijo que sí pero nunca fue a buscarla”.

No tenían consciencia del peligro “tenía principio de hipotermia y como entiendo sobre eso, efectivamente, estaba muy mareado, a unos metros nuestros estaba otra colega guía de rafting, que se acercó con toallones, le dio para beber algo caliente, le sacamos la ropa mojada y lo sentamos al sol para que recupere la temperatura”.

Es la mujer que el final del video, reta al joven accidentado. Luego llegó un móvil de Parques a la costa, una de Prefectura y un patrullero.