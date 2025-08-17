Un grupo de visitantes que aprovechaba el fin de semana largo en Las Grutas vivió un momento de tensión cuando la marea comenzó a subir rápidamente y los dejó rodeados por el agua. Mientras disfrutaban del paisaje en una zona rocosa, fueron sorprendidos por el avance del mar, sin percatarse de que habían quedado atrapados.

Vecinos del balneario notaron la situación y registraron imágenes del hecho. Afortunadamente, la intervención oportuna de personal de Cota Cero permitió rescatar a los afectados, quienes resultaron ilesos, aunque visiblemente conmocionados.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 17:00 horas, según detalló el medio Informativo Hoy. Los turistas se encontraban en la restinga, una formación rocosa ubicada en el área intermareal, cerca de la Tercera Bajada, un sitio muy visitado por quienes recorren la playa.

La crecida del mar se produjo con rapidez, dejando a las personas varadas a varios metros de la costa, sin posibilidad de regresar por sus propios medios. Personal de rescate que estaba cerca utilizó una lancha para llegar hasta ellos y trasladarlos a tierra firme sin que se registraran heridos.

Piden respetar la señalización

Si bien el episodio no pasó a mayores, sirvió como recordatorio sobre los riesgos que implica no prestar atención a los cambios en la marea. Desde las autoridades locales reiteraron la necesidad de revisar las tablas de marea, disponibles en la página web del municipio, antes de caminar por la costa o explorar zonas rocosas, especialmente durante la pleamar, cuando el agua puede subir de forma repentina.

Este tipo de incidentes no son infrecuentes en la región y pueden tener consecuencias graves si no se toman las precauciones adecuadas. Por eso, además de consultar los horarios de marea, se recomienda a los turistas respetar la señalización de seguridad presente en las playas y estar atentos al entorno en todo momento.