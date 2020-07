CHUBUT (ADNSUR) - Los primeros rescatados fueron 3 integrantes de una familia que se refugiaron el sábado en la escuela 60 de Ranquil Huao, rodeada por la nieve, hasta que llegó el helicóptero que los trasladó a un lugar seguro.



El segundo grupo de evacuados en el "operativo rescate" fue otra familia de cuatro integrantes entre quienes se encontraban dos adultos, su hija y un bebé de 8 meses que fueron evacuados a unos 35 kilómetros al noroeste de la comuna rural de Cushamen el pasado fin de semana.



"A ellos se suma que este martes fueron rescatados tres adultos mayores en la finca de la familia Miranda. Son dos señoras de 81 y 70 años y un abuelo de 80, en el paraje El Tropezón, cerca de Cushamen", describió Aguilera.



Por su parte, el escuadrón 35 de Gendarmería informó que "se asistieron ayer (martes) a ocho personas que estaban varadas por un temporal de nieve en la zona rural de Cholila y el límite del parque nacional Los Alerces" en plena cordillera chubutense.

La familia de Cholila rescatada.

La actividad de rescate fue realizada con apoyo terrestre y aéreo del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina. Esta última fuerza trasladó el helicóptero que opera desde Comodoro Rivadavia a la zona de la emergencia climática.



Además, en el lugar operan rescatistas de Defensa Civil y policía de Chubut, asistidos por baqueanos de la zona con apoyo de maquinaria para habilitar los caminos provista por Vialidad nacional y provincial.



No todos los pobladores deciden abandonar sus campos, ya que en su mayoría son nativos de la zona que están acostumbrados a los temporales de nieve pero aceptan el forraje que se le facilita para alimentar a los animales, los más afectados, toda vez que la pastura natural quedó sepultada bajo la nieve.



El helicóptero del Ejército abasteció a 12 familias en diferentes parajes y se aprovisionó de gas al hospital de Cushamen, en un despliegue que lidera el Coronel Néstor Leonard, Comandante de la Novena Brigada Mecanizada.



"Por directivas del Ministerio de Defensa hemos articulado con el Regimiento de Caballería de Exploración 3 y nos pusimos a disposición de lo que necesite el Gobierno de la provincia y las localidades damnificadas para dar una mano a la población de la comarca", explicó Leonard a la prensa local.



La asistencia a los pobladores incluye también el aprovisionamiento de comida y leña.



La zona fue declarada en emergencia climática de acuerdo con lo anunciado por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, tras realizar una recorrida aérea del área afectada.



En tanto, el vicejefe comunal de Cushamen, Saturnino Antinao, sostuvo que "los pobladores memoriosos de esta zona no recuerdan en por lo menos 30 años semejante cantidad de nieve acumulada y el problema es cómo se salvarán los animales que no tienen para comer".



Aún no se logró llegar a los parajes Rinconada, Blancura, Bajada de Platero, Reserva Napal, Mina de Indio y los sectores que corresponden a colonia Cushamen.



En la zona afectada residen 2.300 chubutenes, de los cuales 1.100 están asentados en el poblado y el resto distribuidos en los 17 parajes.



El ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, se encuentra presente en la zona con la intención de "permanecer en el terreno para ver cómo evoluciona la situación al instante y poder dar una solución pronta a las distintas solicitudes, tal como lo encomendó el gobernador Arcioni".