Reprogramaron el show “Futttura” de Tini Stoessel en Tecnópolis de este viernes: ¿cuándo será?

“Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora", indicó la productora de Tini Stoessel.

En ese marco, aclararon que las entradas del día viernes 24 de octubre tendrán validez para el día lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio.

En caso de no poder asistir el día 27, se podrá pedir la devolución del dinero en info@fullticket.com.

“Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos. Para más información, pueden ingresar a www.fullticket.com”, expresaron.

EL PEDIDO DE TINI STOESSEL A SUS SEGUIDORES

A raíz de las fotos y videos que se filtraron en las redes sociales del armado del imponente escenario que prepara para sus presentaciones de su festival, que -en total- tendrá 8 funciones, la actriz y cantante pidió que no compartan dicho material, buscando que todos los preparativos sean una verdadera sorpresa.

"Amores, lamentablemente no se pueden controlar los vídeos que se filtren, pero les pido que si ven alguno me ayuden a no difundirlo. (no se pongan locxs, ni peleen, porq lxs conozco)", comenzó la ex Violetta en su mensaje compartido en X (ex Twitter) y dirigido a sus seguidores.

"Quiero que el show sea una sorpresa para ustedes y me daría una pena inmensa que se filtren más cosas", siguió Tini. Y cerró: "Lxs amo con todo mi corazón, ya casi nos vemos".

CÓMO SERÁ FUTTTURA, EL FESTIVAL DE TINI STOESSEL

El mega evento contará con tres escenarios y pantallas nunca antes vistas en la Argentina: todo fue comprado y traído desde el exterior, específicamente para poder llevar a cabo esta puesta en escena.

Según adelantó Tini en el lanzamiento, el espectáculo durará un poco más de tres horas y, en medio, contará con activaciones para que la gente pueda divertirse entre shows.

Como si todo esto fueras poco, ya contó que habrá más sorpresas y artistas invitados.

Según anticipó Clarín, Futttura promete un nostálgico recorrido inolvidable por toda la carrera de Tini, desde Violetta hasta hoy, que logrará emocionar a aquellos que siguieron cada paso que dio la artista desde que empezó.