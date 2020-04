SANTIAGO DEL ESTERO (ADNSUR) – Este lunes, el intendente de Selva, Santiago del Estero, Enrique Bertolino se refirió a las imágenes que viralizó un vecino, donde se puede observar un paquete de arroz que se entregó como ayuda social en el marco de la pandemia de coronavirus, y tenía gorgojos.

Bertolino le echó la culpa al Gobierno provincial y se quejó de que se mostraran las imágenes. "No me parece que sea mejor mostrar esas imágenes, me parece que hay que tener una onda más positiva".

Ante los reclamos de vecinos por la distribución de arroz con gorgojos, envió a uno de sus dirigentes un audio de WhatsApp en el que se mofa de la situación, manifestando que dichos insectos “tienen muchas proteínas”, que “hacen bien para el cáncer” y que, en todo caso, al que no le gusta “que lo devuelva”.

En Santiago del Estero entregaron arroz con gorgojos: "Que los coman igual, tienen muchas proteínas"

Según explicó, los bolsines con los paquetes de arroz se los envió en esas condiciones el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. “Nosotros no le pusimos los gorgojos, el Ministerio nos mandó los bolsines hace un par de días y nosotros los repartimos” dijo.

En las últimas semanas, la pequeña localidad de Selva se convirtió en centro de atención de los medios nacionales luego de que los primeros casos positivos de Covid-19 de la provincia tuvieran lugar allí y de que el gobernador Zamora mandara a cerrar el pueblo, indicó TN.