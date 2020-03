ESQUEL (ADNSUR) - La conducción del Hospital Zonal de Esquel pusó a disposición la renuncia, en el marco de una crítica situación económica de los trabajadores, así lo confirmo el Director Asociado, Sergio Cardoso este viernes.

Según explicó Cardoso a los trabajadores en una asamblea, la renuncia se debe a que los servicios básicos del hospital como internación, guardia, clínica, pediatría y terapia intensiva están afectados debido a que el personal “no está teniendo los medios para asistir a cubrir las guardias o al hospital”.

“Hasta el momento no habíamos tenido nunca el problema en los servicios esenciales. Esto es grave, me veo en la obligación de tomar esta medida. La gente no tiene dinero para llegar al hospital”, manifestó.

Cardoso explicó que seguirá trabajando, pero aseguró que el problema es “salarial” . Y agregó que “la falta de insumos no es el problema, los insumos los tenemos y si no es así los conseguimos”, así lo informò EQS otas.