Renunció la editora de género de Canal 13 y TN: cuáles fueron los motivos

La periodista Marina Abiuso anunció que se desvinculó del Grupo Clarín. La mujer desempeñaba la tarea de editora de la sección de género en Todo Noticias y El Trece.

La profesional no dio explicaciones acerca de los motivos de esta nueva etapa, pero agradeció a todos sus compañeros por el tiempo compartido.

Ahora elijo un nuevo desafío". "Sigo en la radio, sigo con el podcast, sigo haciendo entrevistas. Sigo escribiendo (como siempre, como antes). Y ante todo sigo siendo orgullosamente feminista. Ahí nos vamos a encontrar siempre", agregó.

EL INDEC modificó la fecha de publicación de la inflación de abril: cuáles fueron los motivos

Los usuarios en las redes recordaron que la periodista tuvo duros choques y comenzaron a comentar que “fue despedida por el grupo Clarín”. Sin embargo, Diego Poggi, ex compañero de la periodista, sostuvo: "Renunció Marina. No paran de irse productores, columnistas y conductores. No tiren mierda al pedo y sin saber".