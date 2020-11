COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los remiseros y taxistas advirtieron días atrás sobre la llegada de Uber a Comodoro, algo que, según ellos, conforman una competencia desleal que se estaría apoderando de cierta forma de su fuente de ingresos.

“Nos tiene preocupados el tema porque perdemos mucha plata", dijo el remisero Carlos Neira y agregó: "Nosotros trabajamos y pagamos nuestros impuestos como corresponde y la verdad que esto nos está matando a todas las familias”.

En contacto con diario Crónica resaltó que le pedirán al Municipio que tome cartas en el asunto. "Por el momento Maximiliano Sampaoli dice que no se va a reglamentar nada pero mientras tanto ellos siguen trabajando. Necesitamos que agarren a esta gente que está laburando ilegalmente”.

Además advirtieron que algunos Uber's cuentan con deuda de patente que “superan los 70 mil pesos cuando a nosotros nos exigen tener todos los autos en regla y libre de deuda”. En este sentido adelantó que “la semana próxima tratarían de darnos una reunión pero si no hay respuesta favorable veremos qué medida tomar. No queremos llegar a manifestarnos porque sabemos que el Municipio puede solucionar el tema”.

Por su parte, José Luis Sagardoy, otro remisero, señaló: "Todos necesitan laburar pero lamentablemente con esto nos perjudican a nosotros que tenemos que tener al día el pago de canon, patente, seguro, seguro para el chofer, libreta sanitaria y otros”.

"La gente no entiende que por pagar un poco menos toman un coche que no está habilitado y nos perjudica a todos, pero además en caso de tener un accidente en Uber no cuentan con el mismo seguro que nosotros y al no estar al día no le pagan nada al pasajero", aseguró.

Asimismo, indicó que no solo se trata de un reclamo de agencieros sino también de propietarios de remises y choferes quienes se ven afectados porque la baja de un auto significa pérdida de trabajo. “Al menos trabajando por día se llevan un 30% de lo recaudado, que ayuda a pagar el alquiler, la comida”, planteó.

Finalmente, Cristian Rivas, otro trabajador al volante, manifestó que “a lo largo de los últimos días detectamos entre tres y cuatro Uber porque la aplicación empezó a funcionar hace muy poco. No es justo para los que trabajamos de manera legal. Además cobran precios irrisorios, viajes por $95 que no cubren nada, nosotros tenemos gastos diarios y mensuales, el cambio de cubiertas ronda los $30 mil el juego, service, cambio de correa, todo cuesta”.