BUENOS AIRES - El Ministerio de Educación de la Nación, junto con el Banco Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo, relanzaron el programa PC Docentes con el aporte de 10.000 nuevas computadoras, para que los docentes de educación obligatoria y superior no universitaria puedan acceder a equipamiento informático en planes de largo alcance y con una tasa más accesible a la del mercado crediticio.

Para acceder a este crédito de hasta $100 mil a pagar en 36 cuotas, y con una tasa subsidiada del 12%, los docentes deberán entrar al sitio web del Banco Nación y seleccionar el banner “Programa PC Docentes”, en donde se tendrá que ingresar el CUIL y el correo electrónico para luego validar la identidad.

“El objetivo de los créditos es facilitar a las y los docentes el acceso a una herramienta imprescindible en este contexto de pandemia, fortaleciendo una tendencia con la mirada en el futuro, e iremos renovando a medida que se garantice la disponibilidad de nuevos equipos”, dijo el ministerio de Educación, Nicolás Trotta.

Requisitos de los créditos PC Docentes

Podrán acceder a los créditos todos los docentes de nivel inicial, primario, medio y superior no universitario de todas las modalidades, que trabajen en establecimientos de educación pública, de gestión estatal o privada de todo el país, siempre que los solicitantes se encuentren incluidos en la base de datos de perceptores del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Ingresos que no superen cuatro SMVM: los docentes aspirantes a estos créditos deben percibir un ingreso promedio en los últimos tres meses, por todo concepto, que no supere el equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles.

No aptos para docentes en licencia: no podrán solicitar el crédito los docentes que se encuentren en licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, y/o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito.

Contar con una caja de ahorro en el BNA: antes del desembolso del préstamo el docente deberá contar con al menos una Caja de Ahorro (sin costo) o bien, deberá abrir una a través de la APP de Banco Nación.

Cómo tramitar el crédito:

Ingresar al sitio oficial del banco.

Buscar el apartado “Programa PC Docentes”, ingresar el CUIL y el correo electrónico y posteriormente se procederá a la validación de la identidad.

Cumplidos los requisitos solicitados, se aprobará el préstamo; se informará el monto y deberá elegir la sucursal de preferencia donde continuar la gestión.

Se mostrará el MarketPlace para seleccionar la computadora o equipamiento informático de su preferencia

Luego, el solicitante recibirá el contacto desde el Banco Nación para asignarle un turno para la firma de la documentación y reconfirmar el producto seleccionado.

El docente recibirá el equipo en su domicilio.

Modelos aptos para el crédito

Dependiendo de la calificación crediticia, los docentes van a poder seleccionar un equipo dentro una amplia gama de productos con un valor de hasta $100.000. A saber:

PC CX ESTUDIO R3 $64.200,00

PC ViewSonic Intel Core I5 c/monitor 19″ $86.990,00

PC CX ESTUDIO A3000 $57.300,00

PC PCBOX I5 $56.000,00

PC CX ESTUDIO I3 $66.500,00

PC CX ESTUDIO G5000 $59.300,00

Notebook HP ADM A4-9125 14″ $46.000,00

PC ViewSonic AMD Ryzen 5 c/monitor 19″ $82.990,00

PC PCBOX AMD ATHLON + MONITOR 19″ $45.000,00

PC PCBOX ATHLON $36.000,00

Notebook HAIER CH140 Intel i3 10ma gen 14″ SSD 128GB 4GB $61.655,00

PC ViewSonic Intel Core I3 c/monitor 19″ $71.990,00

PC PCBOX I3 $42.000,00

PC PCBOX 17 $86.000,00

PC ViewSonic Intel Core I5 c/monitor 19″ $86.990,00