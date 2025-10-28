Regresó a la Patagonia Karina Rott, la vecina de Las Grutas que sufrió un grave accidente en México

Tras varios días de incertidumbre y gestiones, Karina Rott logró regresar a Río Negro luego de haber sufrido una grave caída desde un tercer piso en Tulum, México. El operativo, que demandó una logística sanitaria y diplomática compleja, se concretó con éxito este lunes, cuando la paciente arribó a Viedma para continuar su recuperación.

El vuelo sanitario fue organizado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud, luego de confirmarse la gravedad del cuadro y la imposibilidad de sostener su tratamiento en México, donde las condiciones médicas y los costos hacían inviable su atención.

Un operativo de alta complejidad

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que la repatriación fue “una operación de alta complejidad, con monitoreo constante y un protocolo especial de inmovilización para proteger la columna de la paciente”.

Durante el vuelo, un equipo médico especializado acompañó a Karina, en contacto permanente con profesionales del Hospital Zatti, donde fue recibida al aterrizar. “Se priorizó en todo momento la vida y el bienestar de la paciente, garantizando su arribo en condiciones óptimas”, detalló el funcionario.

Desde su llegada al país, Karina fue trasladada por vía terrestre hasta Viedma, donde permanece internada en el área de cuidados progresivos del hospital provincial.

Lesiones y tratamiento en Río Negro

El parte médico inicial confirmó que la paciente presenta fracturas vertebrales y lesiones en las piernas, por lo que será sometida a nuevas evaluaciones y estudios complementarios antes de definir los pasos quirúrgicos a seguir.

Los profesionales destacaron la estabilidad general del cuadro y la importancia de que pueda continuar el tratamiento cerca de su familia, bajo seguimiento permanente del sistema público rionegrino.

Un trabajo conjunto entre gobiernos y familia

Desde el Ministerio de Salud valoraron la coordinación interjurisdiccional entre autoridades sanitarias, el Consulado argentino en México y la Cancillería, que permitió viabilizar el traslado.

“Este operativo demuestra la capacidad del sistema de salud provincial para actuar ante emergencias de alta complejidad, incluso fuera del país”, subrayó Thalasselis.

La familia de Karina había impulsado una intensa campaña de pedidos de ayuda, denunciando la falta de atención médica adecuada en hospitales mexicanos y los altos costos del sistema privado. Finalmente, las gestiones con el Gobierno de Río Negro permitieron concretar el rescate sanitario.