Registro Civil Móvil: dónde estarán las unidades para trámites de DNI y Pasaporte en septiembre
Vecinos de distintas localidades podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte y cambios de domicilio gracias a la unidad itinerante del Registro Civil, que seguirá con su recorrido durante la primera quincena del mes.
El Gobierno del Chubut confirmó que el Registro Civil Móvil continuará su despliegue por distintas localidades de la provincia durante la primera quincena de septiembre.
El operativo móvil permitirá a los vecinos gestionar Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y Pasaportes, así como realizar actualizaciones y cambios de domicilio, entre otros servicios esenciales que brinda el Registro Civil. La unidad itinerante está equipada para atender la demanda de distintos barrios y localidades de manera rápida y eficiente, brindando un servicio ágil y cercano.
Según el cronograma oficial, el Registro Civil Móvil estará el miércoles 10 de septiembre en la comuna rural de Facundo, atendiendo en el Juzgado de Paz de 10 a 17. Al día siguiente, jueves 11, la unidad se trasladará a Sarmiento, donde funcionará en el Juzgado de Paz de la Avenida Ingeniero Coronel 345, en el mismo horario.
El viernes 12, la atención será en Comodoro Rivadavia, en la nueva Delegación del Ministerio de Gobierno ubicada en Pablo Ortega 2746, de 9 a 17. El sábado 13 de septiembre, el operativo se dividirá: por un lado, en la Unión Vecinal Moure de Comodoro Rivadavia, ubicada en las calles Cayelli y Jorge López, y por otro, en Trelew, en la Asociación Vecinal Etchepare. Finalmente, el domingo 14 de septiembre, la atención se realizará en Comodoro Rivadavia, en la Vecinal Isidro Labrador, en la intersección de Santa Clara y Hernando de Magallanes, de 9 a 17.
Desde la Dirección General del Registro Civil recordaron que estos operativos buscan acercar el Estado a los vecinos, especialmente a aquellos que viven en zonas alejadas o rurales. Además de agilizar trámites, se promueve la inclusión y se garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios fundamentales sin demoras ni costos adicionales.
El Registro Civil Móvil funciona como una extensión de las oficinas centrales, permitiendo emitir documentos, realizar actualizaciones de datos personales y cambios de domicilio de manera inmediata. Este tipo de operativos se realizan periódicamente en toda la provincia, con el objetivo de que ningún vecino quede excluido del acceso a sus derechos civiles básicos.
Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.