El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto 1232/25, mediante el cual se designa y encasilla a 294 nuevos integrantes de la Policía de la Provincia del Neuquén. La medida, que fue refrendada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, responde a la necesidad de reforzar la presencia policial en todo el territorio provincial.

El decreto se enmarca en la finalización del primer ciclo lectivo 2025 de las Escuelas de Formación de Personal Policial, lo que permitió incorporar a los egresados en los distintos Cuerpos de Seguridad, Técnicos, Penitenciarios y Civiles.

“Una incorporación imperiosa y urgente”

El documento oficial destaca que la incorporación de personal reviste carácter imperioso y urgente, dado el objetivo de fortalecer los recursos humanos policiales y garantizar la cobertura de servicios en las distintas unidades operativas.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

Los nuevos efectivos aprobaron todas las instancias teóricas y prácticas exigidas en su formación, además de contar con las aptitudes psicofísicas requeridas para desempeñar funciones activas en la fuerza.

Los 294 agentes designados cumplirán tareas en distintos cuerpos y escalafones:

Cuerpo de Seguridad (Escalafón General)

Cuerpo Penitenciario (Escalafón Custodia)

Cuerpo Técnico (Oficinista, Sanidad e Intendencia)

Empleados civiles sin estado policial

Condiciones de alta y evaluación

El decreto establece que los agentes serán designados “en alta en comisión” desde el 18 de septiembre, con distintos plazos según su categoría:

Hasta dos años para los cuerpos de Seguridad y Penitenciario,

Hasta un año para el cuerpo Técnico con título secundario,

Hasta seis meses para el cuerpo Técnico con título universitario o terciario,

Hasta seis meses para el personal civil.

Al finalizar esos períodos, la Jefatura de Policía evaluará el desempeño y las condiciones de los agentes para confirmar o extinguir la relación contractual.