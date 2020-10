RAWSON (ADNSUR) - El Ministerio de Educación de Chubut publicó este viernes la resolución 182/2020, en adhesión a la resolución 368 del Consejo Federal. En esas normativas, hay un anexo en el que se especifica las diferencias entre los niveles Primario y Secundario en los diferentes procesos de evaluación.

Precisamente –en el punto de la evaluación- la subsecretaria de Educación de la provincia, Silvia Reynoso, explicó en diálogo con ADNSUR que “la evaluación sigue siendo igual en todos los niveles formativos (pero no se reproduce en un solo número) en los que se van a tener en cuenta por cada estudiante todos los procesos en los que pudo o no pudo tener en este ciclo lectivo 2020 que se extiende hasta el 1 de abril del 2021”.

Promoción acompañada en la primaria

“Para todos los chicos del Nivel Primario que –por ejemplo- pasan de un segundo a un tercer grado, hay un concepto que tiene que ver con la ‘promoción acompañada’ donde van a tener distintos niveles de aprendizaje. Ese docente se va a encontrar con distintos niveles de aprendizaje y de construcción de saberes. En consecuencia, van a trabajar con distintos dispositivos para acompañar el pasaje de un nivel a otro o de un grado a otro” precisó.

Refuerzo de saberes

“Los chicos que no pudieron alcanzar las cuestiones de los saberes al 30 de noviembre del 2020 -tanto en Nivel Primario como en Secundario- tendrán la etapa del refuerzo de saberes que va a incluir una primera etapa desde el 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre. La otra etapa será desde el 18 de febrero hasta el 1 de abril del 2021. En esos tramos, los estudiantes que necesiten van a tener instancias para reforzar saberes” agregó la funcionaria.

Señaló que para el nivel Secundario habrá "comisiones evaluadoras, como sucede en el sistema –por ejemplo- para los chicos que tienen materias adeudadas. Va a haber 3 distintas instancias para rendir las materias pendientes. Una va a ser el 11 de diciembre, la otra del 18 al 26 de febrero y la tercera será hasta el 1 de abril del 2021 en las que se van a dar distintas oportunidades a los estudiantes para poder promocionar y acreditar las materias adeudadas” aseguró.

Respecto a las trayectorias, de las Escuelas Técnicas Profesionales, Reynoso puntualizó “hay algunas cuestiones diferentes para los séptimos años de las Escuelas Técnicas Profesionales porque ellos tienen prácticas y tienen otros tiempos que se corrieron y hay que estipularlos en la primera parte del 2021”.

“En los Niveles Primario y Secundario, el concepto del proceso de aprendizaje está presente. Sabemos que hay chicos que hicieron esfuerzos y van a poder terminar y aprobar su ciclo lectivo 2020. Los profesores puedan dar cuenta de sus trayectorias y pueden dar cuenta de una nota final del proceso. Pero hay otros chicos que no se pudieron encontrar con los docentes en formato virtual y van a necesitar otras instancias para poder promocionar y acreditar esas instancias. Este proceso se extiende hasta el 1 de abril. Nadie va a repetir pero tampoco va a promocionar sin atravesar las instancias correspondientes. No habrá diferencias entre el Nivel Primario y Secundario en este aspecto. La diferencia está en la Comisión Evaluadora que en el Nivel Primario no está prevista porque no es del Nivel pero en el Nivel Secundario va a estar disponible para materias adeudadas y para los chicos que están en ‘terminalidad’ de la Secundaria como en los 6° y 7° año” afirmó.

Respecto a las transiciones de los cambios de nivel, la funcionaria educativa señaló “habrá articulaciones del Nivel Inicial al Primario y del Nivel Primario al Secundario. Hay estipulados dispositivos de la Sala de 5 años a 1° grado desde la Direcciones de Nivel a través de las Supervisiones para ayudar en esas transiciones. También hay formatos similares para acompañar a los chicos de 6° grado a 1° año del Nivel Secundario”.

“Se brindarán herramientas y unidades de trabajo para que los chicos comiencen a trabajar –curricularmente- para acceder al primer año de Secundaria”, completó Reynoso.

Teniendo en cuenta este cuadro, resulta importante señalar que las familias tienen que completar las actividades pendientes en las aulas virtuales o mantener diálogos con las autoridades de las Escuelas donde asisten sus hijos para fortalecer el proceso educativo.

ADNSUR pudo comprobar que la educación virtual se volvió compleja porque muchas familias tienen dificultades para contar con la conectividad necesaria o no cuentan con computadoras o teléfonos celulares con las aplicaciones para cumplimentar las tareas. Ante esta situación, las Escuelas cuentan con los Cuadernillos que envió el Ministerio de Educación de la Nación y –a su vez- se ha vuelto al formato clásico de dejar todos los materiales que se subieron a las aulas virtuales en fotocopiadoras de cada una de las ciudades para garantizar el acceso a los estudiantes.

Teniendo en cuenta la situación económica apremiante que viven tanto los empleados públicos como los trabajadores privados, las escuelas mantienen reuniones periódicas -por plataformas virtuales- con los padres para poner a disposición de ellos el material educativo necesario a través de diferentes vías para que sus hijos pueden llevar adelante su proceso educativo de la manera más satisfactoria posible en este escenario complejo de la pandemia global que estamos atravesando.