La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un pago extraordinario en septiembre de 2025, cuyo monto actualizado llegará a $401.004,96.

Este beneficio, que se otorga una sola vez, busca acompañar a las familias que completan un proceso de adopción, reconociendo los gastos iniciales y el esfuerzo que implica incorporar un nuevo miembro al hogar.

UN APOYO ECONÓMICO CLAVE PARA LAS FAMILIAS ADOPTANTES

La Asignación de Pago Único (APU) por adopción es un beneficio especial dentro de las asignaciones familiares que otorga ANSES y que se diferencia por su magnitud en comparación con otros pagos únicos vinculados a eventos familiares. Mientras que la asignación por nacimiento alcanza los $67.062 y la de matrimonio $100.441, el monto para adopción quintuplica estas cifras debido a los costos inherentes al proceso.

Este dinero no se recibe de forma mensual, sino que se entrega una vez, precisamente para cubrir gastos como documentación, tratamientos de integración, ropa, vivienda y otros relacionados con la llegada de un niño o una niña en adopción.

La actualización aplicada para septiembre de 2025 responde a la ley de movilidad con un incremento de 1,9%, que se traduce en un alivio financiero especialmente necesario en un contexto donde los costos de crianza y del día a día continúan en ascenso.

QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA COBRAR LA APU POR ADOPCIÓN

Para percibir este beneficio, ANSES establece una serie de requisitos que los solicitantes deben cumplir.

Está dirigido a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas registrados en categorías habilitadas, beneficiarios de ART, trabajadores rurales o temporarios, así como jubilados, pensionados del SIPA, titulares de pensiones honoríficas para veteranos de guerra, y también quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la asignación por embarazo.

En todos los casos, la condición excluyente es presentar la sentencia judicial que confirma la adopción.

Además, la solicitud debe hacerse dentro de un plazo específico: entre 2 meses y 2 años desde la sentencia judicial. Es necesario presentar documentos como el DNI vigente de los adoptantes y del menor, partida de nacimiento actualizada y la propia sentencia.

Para garantizar que el beneficio llegue a quienes verdaderamente lo necesitan, se aplican topes de ingresos individuales (hasta $2.183.438) y familiares (hasta $4.556.714), ajustados periódicamente por ANSES.

TRÁMITES Y EL IMPACTO DEL PAGO EN EL CONTEXTO ACTUAL

La gestión para acceder a la APU se puede realizar tanto presencialmente en las oficinas de ANSES como en línea, a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El proceso implica reunir la documentación exigida, completar el formulario correspondiente y enviar la solicitud dentro del plazo establecido. Luego, el seguimiento del trámite puede hacerse también por internet. Una vez aprobado, el pago se deposita en la cuenta bancaria declarada, con un tiempo estimado de 30 días hábiles para la acreditación, que en algunos casos puede extenderse hasta 60.

El contexto económico actual, con la suba sostenida de precios y los crecientes gastos que implica la crianza de niños y niñas, hace que este beneficio único cobre aún más relevancia. En paralelo, ANSES continúa abonando otros programas sociales y familiares, como la AUH, la AUH por discapacidad, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días, que juntos componen una red de protección para miles de hogares argentinos.